Kayıp 2 dağcının cansız bedenleri böyle bulundu! İşte saniye saniye o anlar 19.12.2019 10:48

17 gün önce Uludağ'da kaybolan 2 amatör dağcının cansız bedenlerine ulaşıldı. Küreklidere Kanyonu'nda bulunan dağcıların cansız bedenlerini arama çalışmaları ve bulundukları anlar kameralara yansıdı.

Uludağ'da 17 gün önce kaybolan amatör dağcılar Efe Sarp (37) ve Mert Alpaslan'ın (31) cansız bedenleri Küreklidere Kanyonu'nda suyun içerisinde dalgıç kıyafetleriyle arama yapan özel bir ekip tarafından bulundu. Jandarma Arama Kurtarma, Jandarma Özel Harekat, AFAD ve sivil arama kurtarma ekiplerinin yardımıyla iki gencin cansız bedenleri Bursa'ya getirildi.

5 KİŞİLİK ÖZEL EKİPLE ÇALIŞILDI

Hava şartlarının el vermesiyle Uludağ Dağcılık Kulubü Kurucu Üyesi İsmet Şentürk, İstanbul'dan gelen 5 kişilik özel kanyon ekibiyle sabah saatlerinde, 2. Oteller Bölgesi'nden kayıp amatör dağcıların bulunduğu tahmin edilen Küreklidere şelalesi bölgesinde arama çalışması başlattı.



CENAZELERİ KANYONUN İÇİNDE BULUNDU

Dalgıç kıyafetli ekipler, sarp kayalıklar ve tehlikeli vadilerle dolu Küreklidere Kanyonu'na iplerle indiler. Burada ilk kez suyun içerisinde arama faaliyeti başlatıldı. Hava şartlarının el vermesiyle balık adamlar kanyonun içinde harita mühendisi Efe Sarp ve hemen yakınında da uçak mühendisi Mert Alpaslan'ın cansız bedenlerini buldu.



"HERKES BU OLAYDAN BİR DERS ÇIKARTMALI"

Arama kurtarma ekiplerine katılan Uludağ Dağcılık Kulubü Kurucu Üyesi İsmet Şentürk, cenazelerin batonların bulunduğu noktaya yakın bir yerde olduğunu belirterek, "Arazi çok sarp, bugüne kadar bütün zorluk bundan kaynaklanıyor. Çok sarp bir bölge, iki gün önce yaptığımız arama çalışması için plan yaptık. İstanbul'dan kanyon tim ekibinden 5 arkadaşımız bize destek verdiler. Birlikte 6 kişi olduk. Daha önceden kararlaştırdığımız alanda su taraması yapmaya karar verdik. Su taraması sonucunda sarp bölgede maalesef kaybolan iki kişinin cansız bedenleriyle karşılaştık. Birisi su kenarındaydı. Muhtemelen ikisi de donarak ölmüşler. Çok üzücü bir olay. Ailelerine sabır diliyoruz. Milletimiz için de herkesin bu olaydan bir ders çıkarmasını arzu ediyoruz" dedi.

"ŞELALE SULARININ İÇİNDEN GEÇTİK"

Sisli havada Uludağ'da kesinlikle faaliyet planlanmaması gerektiğinin altını çizen Şentürk, "Böyle durumlarda Uludağ'ı bilenler bile zorlanıyor. Yön duygusunu kaybediyorsunuz. Şartlar sert oluyor. Kapalı havalarda meteorolojiyi takip ederek bu tür planlar yapılmalı. Herkes 'dağcıyım' diye bu tür kötü havalarda plan yapmamalı. Cenazelerin bulunduğu alan girilmesi zor sert alan, helikopterin bile oradan naaşları tahliye etmesinin zor olduğunu düşünüyorum. Biz ip inişleri yaparak, şelale sularının içinden geçerek girdik" diye konuştu.



"HİPOTERMİDEN VEFAT ETTİKLERİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Kayıp iki amatör dağcının kanyona düşerek indiklerini düşündüğünü anlatan Şentürk, "Bu arkadaşlar düşerek inmişler, ıslanarak gelmişler. Islandığı için ceketini çıkarmış, bu iki arkadaşımızın hipotermiden vefat ettiklerini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.



JANDARMA GENİŞ GÜVENLİK TEDBİRİ ALDI

Öte yandan Efe Sarp'ın cansız bedeni askeri helikopterle Uludağ'dan alınarak İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Burada bekleyen 112 ambulansıyla cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na getirildi. Jandarma burada da geniş güvenlik tedbiri aldı.



MERT İSTANBUL'DA, EFE SARP AYDIN'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Mert Alpaslan'ın cansız bedeni de kara yoluyla ormanlık alandan Kestel ilçesi Derekızık Köyü Gölçukuru Bölgesi'ne getirildi. Cenaze daha sonra otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Efe Sarp'ın cenazesinin Aydın'da, Mert Alpaslan'ın da İstanbul'da toprağa verilmesi bekleniyor.