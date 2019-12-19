Davutoğlu'nun büyük referandum çelişkisi! Dün başka bugün başka... 19.12.2019 10:53

Yeni parti rüzgarına kapılıp yalanlarına her gün bir yenisini ekleyen Davutoğlu, dün akşam düzenlenen Taksim Toplantıları "Gelecek Vizyonu" konuşmasında 2017 referandumuna her yerde muhalefet ettiğini iddia etti. Referandum öncesi “milletimizin büyük oranda evet diyeceğini biliyorum” ve referandum sonrası “milletimiz en doğru kararı vermiştir” şeklindeki sözlerini unutan/unutturmaya çalışan Davutoğlu’nun referandum çelişkisi büyük tepki çekti.

Yeni parti hevesiyle adeta savrulan Ahmet Davutoğlu, dün akşam düzenlenen Taksim Toplantıları "Gelecek Vizyonu" konuşmasında 2017 referandumuna muhalefet ettiğini söyledi.



CESUR KANAL BULAMADIM DİYEN DAVUTOĞLU TWEET DE Mİ ATAMADI?

Davutoğlu, eleştirilerini kamuoyuna açıklamak istediğini ancak o dönem bunu anlatacak televizyon kanalı bulamadığını söyledi. Davutoğlu'nun bu samimiyetsiz açıklamasına Twitter kullanıcıları "Bir tweet de atamadın mı?" şeklinde tepki verdi.

DÜN BAŞKA BUGÜN BAŞKA!

Referandum öncesi "milletimizin büyük oranda evet diyeceğini biliyorum" diyen, referandum sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Milletimiz en doğru kararı vermiştir. Referandum sonucu ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullanan Davutoğlu, dün yaptığı açıklamada yeni kurduğu partiye yandaş toplamak için sözlerini adeta inkar etti.



DAVUTOĞLU'NUN YALANINA ODA TV ÇANAK TUTTU

Davutoğlu'nun yalanına ilk çanak tutan ise ODA TV oldu. Her fırsatta "dürüst gazetecilik" naraları atan ODA TV, Davutoğlu'nun yalanlarını "Davutoğlu eteğindeki taşları döküyor" başlığıyla verdi. ODA TV de Davutoğlu gibi geçmişte yapılan açıklamaları örtbas etti.