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Katar algısı tutmayan CHP şimdi de YKS üzerinden provokasyon peşinde

Katar algısı tutmayan CHP şimdi de YKS üzerinden provokasyon peşinde
28.06.2021 20:16
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CHP, "Katarlı gençlere Türkiye’de sınavsız tıp eğitimi hakkı" iftirasının boşa çıkmasının ardından bu kez de YKS üzerinden kirli bir provokasyona soyundu. Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "YKS soruları duyduğumuza göre zordu. Acaba kontenjanları boş bırakarak Katarlılara yer mi açmaya çalışılıyor?" şeklinde akıllara durgunluk veren bir açıklamaya imza attı. Katar iftirasının ardından CHP'li Öztrak'ın bu skandal açıklaması CHP'nin öğrenci ve velilerin akıllarını bulandırmaya yönelik bir girişim içinde olduğunu gözler önüne serdi.


ÖZTRAK'TAN AKILLARA DURGUNLUK VEREN YKS AÇIKLAMASI
Parti Sözcüsü Faik Öztrak, yalanlanan "Katarlılara sınavsız tıp eğitimi verilecek" iddiasına ilişkin yaptığı açıklamada Öztrak, "YKS soruları duyduğumuza göre zordu. Acaba kontenjanları boş bırakarak Katarlılara yer mi açmaya çalışılıyor?" diye konuştu.

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