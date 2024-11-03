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Kartal'da otomobilin çarptığı yaya öldü
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Kartal'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Giriş Tarihi: 03 Kasım 2024 01:13 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2024 01:20

Kartal'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.Turgut Özal Bulvarı'nda Pendik istikametine giden A.E.T. idaresindeki 34 AET 053 plakalı otomobil, Kordonboyu mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan 19 yaşındaki Sibel Güngör'e çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Güngör'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü gözaltına alındı. Turgut Özal Bulvarı'ndaki trafik, kaza dolayısıyla bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

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