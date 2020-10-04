Kanlı ittifak! PKK - ASALA bağlantısı CIA raporunda

Ermenistan'ın sivilleri hedef alan saldırılarının ardından Azerbaycan karşı saldırı başlattı. Çatışmalar sürerken eli kanlı PKK’lı teröristlerin de Ermenilerle birlikte hareket ettiği ortaya çıktı. PKK ve ASALA arasında bağlantı olduğu CIA'in raporlarına da yansımıştı.