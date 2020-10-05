Azerbaycan'dan büyük bir tokat yiyen Ermenistan destek arayışında! Rusya askeri müdahalede bulunur mu?

Ermenistan ve Azerbaycan arasında devam eden çatışmada 8.gün geride kaldı. Ermenistan, yaptığı saldırı sonrası Azerbaycan'dan aldığı yanıtla pişman oldu. Azerbaycan silahlı kuvvetleri son saldırı sonrası adeta yıllardır süren tacizler sonrası topyekun seferberlik ilan edip Ermenistan işgalindeki topraklarını geri alabilmek için harekat başlattı. Harekatta büyük başarı kateden Azerbaycan kuvvetleri Karabağ'ı işgalden kurtarmak için gün sayıyor. Ermenistan ise başta Rusya olmak üzere kendisine destek verecek ülke arayışında... Peki, Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalarda askeri müdahalede bulunur mu? Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ yanıt verdi...