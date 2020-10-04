ATV Haber muhabiri Özlem Aktay, Ermenistan'ın kalleş saldırısında yaşananları anlattı

Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarını ve sivilleri hedef alan saldırıları devam ediyor. ATV Haber ekibi sıcak bölgede Azerbaycanlı kardeşlerimizle röportaj yaparken saldırıların ortasında kaldı. Ermenistan’ın alçak saldırıları ATV Haber ekibinin kameralarına anbean yansırken sivillerin ve çocukların korku içinde olduğu görüldü. ATV Haber muhabiri Özlem Aktay, Ermenistan'ın sivilleri hedef alan kalleş saldırısının detaylarını ve o anlarda yaşananları ATV Haber canlı yayınında aktardı. İşte Azerbaycan'da yaşanan o anların perde arkası...
ATV Haber muhabiri Özlem Aktay, Ermenistan'ın sivilleri hedef alan kalleş saldırısının detaylarını ve o anlarda yaşananları ATV Haber canlı yayınında aktardı.
BÜYÜK ŞOK YAŞADILAR
ATV Haber muhabiri Özlem Aktay, "Yaklaşık 5 kişilik bir aileydi ve ilk saldırıyla birlikte onlarda büyük korku ve panik içerisinde dışarıya çıkmışlardı. Çünkü, 92-93 yılındaki saldırılarda bile Gence şehrine tek bir kurşun düşmemişti. O yüzden büyük şok yaşıyorlardı. Biz de o aile ile birlikte o anları beraber yaşadık, o anlara tanık olduk" ifadelerini kullandı.
SALDIRI ANINDAN YAŞANANLARI ANLATTI
Saldırı anında aile birlikte direkt evin içine girdiklerini anlatan Özlem Aktay, "Orası onların evi olmasına rağmen ne tarafa gideceklerini bilemiyorlardı. Evlerinin kapısından girmeyi bile o panikle akıllarına getirememişlerdi. Onları içeri soktum, çocukları daha güvenli olduğu için hemen masanın altına sokup orada bekledik. Daha güvenli bir yere geçmemiz gerektiği zaman da oradan ayrıldık" dedi.