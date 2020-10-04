ATV Haber muhabiri Özlem Aktay, Ermenistan'ın kalleş saldırısında yaşananları anlattı

Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarını ve sivilleri hedef alan saldırıları devam ediyor. ATV Haber ekibi sıcak bölgede Azerbaycanlı kardeşlerimizle röportaj yaparken saldırıların ortasında kaldı. Ermenistan’ın alçak saldırıları ATV Haber ekibinin kameralarına anbean yansırken sivillerin ve çocukların korku içinde olduğu görüldü. ATV Haber muhabiri Özlem Aktay, Ermenistan'ın sivilleri hedef alan kalleş saldırısının detaylarını ve o anlarda yaşananları ATV Haber canlı yayınında aktardı. İşte Azerbaycan'da yaşanan o anların perde arkası...