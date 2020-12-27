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Kandilli Elazığ'daki son deprem sonrası uyardı! "6 ve üzeri büyüklükte deprem görme olasılığımız çok yüksek"

Kandilli Elazığ'daki son deprem sonrası uyardı!
27.12.2020 14:53
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Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener canlı yayında Elazığ'da yaşanan son depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Özener, yaşanan son depremin beklendiğini belirterek "Burada 6 ve üzeri büyüklükte deprem görme olasılığı çok yüksek." sözleriyle bölge sakinlerini uyardı. İşte yapılan son dakika açıklamasının detayları...


Son dakika haberi... AFAD, saat 09.37'de merkez üssü Elazığ olan 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem sonrası bir açıklamada Kandilli Rasathanesi tarafından yapıldı.

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener bugünkü depremle ilgili "Beklendiği" notunu düşse de önemli bildirimlerde bulundu.

Prof. Dr. Özener "Bilim insanlarının beklediği bir depremdi" dedi ve şu kritik açıklamaları yaptı;

BEKLENEN BİR DEPREMDİ

"Beklenen bir deprem olduğunu söyleyebiliriz. Burada 6 ve üzeri deprem görme olasılığı çok yüksek. Ama her zaman olduğu gibi yine söyleyelim tarih verme şansımız yok.

Çok detaya girmeden yıllık deprem rakamlarına baktığımızda 2007'de bir yükselme var. 2012 ve 14'te bir artış var.

Artçıların da 55'e ulaştığını söyleyebiliriz.

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