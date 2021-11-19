Kandil'in beyin ölümü gerçekleşti! Tecavüzcü Ali Haydar Kaytan'ın öldürülmesiyle örgüt elebaşları birbirini yiyor
MİT ve TSK büyük bir operasyona imza atarak PKK/KCK'nın kurucularından "Fuat" kod adlı Ali Haydar Kaytan'ı öldürdü. Örgüt içinde 'Tecavüzcü coşkun' lakablı Ali Haydar Kaytan'ın ölümü büyük bir kaos yarattı. Öyle ki PKK'dan kopmaların önüne geçmek ve teröristlerin moralini yüksek tutmak amacıyla teröristbaşının ölümü gizlendi. Apar topar cesedi gömmeye çalışan teröristler tek tek infaz edildi. Terör örgütü büyük bir darbe yerken örgüt elebaşları birbirine girdi. Kaytan'ın ölümü, terörist Cemil Bayık ile Murat Karayılan arasında büyük bir kavgaya neden oldu.
19.11.2021 10:02
- Son Güncelleme: 19.11.2021 10:19
Elebaşı Abdullah Öcalan ile terör örgütünü kurarak PKK'nın temellerini atan 'Fuat' kod adlı Ali Haydar Kaytan MİT ve TSK'nın düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.
MİT'in hedefinde olan ve korkudan sürekli yer değiştiren Ali Haydar Kaytan'ın da içinde olduğu çok sayıda terörist özel bir operasyonla imha edildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü elebaşlarından Kaytan'ın ölümü, PKK'dan kopmaların önüne geçmek ve teröristlerin moralini yüksek tutmak amacıyla gizlendi.