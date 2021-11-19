Kandil’in beyin ölümü gerçekleşti! Tecavüzcü Ali Haydar Kaytan’ın öldürülmesiyle örgüt elebaşları birbirini yiyor

Öcalan'ın 'kendisinden sonra örgütte sözü geçecek kişi' olarak tanımladığı, Türkiye'nin son 44 yıldır karşı karşıya kaldığı tüm terör eylemlerine karar veren ve 'çekirdek kadro' içindeki en yaşlı örgüt üyesi olan Kaytan için uzun soluklu bir operasyon gerçekleştirildi.