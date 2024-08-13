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Kanadı kırık kartal bahçeye düştü!
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Kanadı kırık kartal bahçeye düştü!

Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2024, 19:07   |   Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2024, 19:07

Konya Kulu'da bir vatandaş bahçesinde bulduğu kanadı kırık kartalı Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim etti.

Konya'nın Kulu ilçesinde bir vatandaş bahçesinde bulduğu kanadı kırık kartalı Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim etti.
İlçeye bağlı Değirmenözü Mahallesi'nde ikamet eden 85 yaşındaki Mehmet Benli, bahçesinde bulunan üzüm asmalarının yanına gittiği sırada bahçesinde yerde kanadı kırık vaziyetteki kartalı gördü. Kartalı evinin balkonunda önüne et ve su koyarak beslemeye çalışan Mehmet Benli, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Adrese gelen görevli tarafından karton kutuya konulan kartal Cihanbeyli Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.
Kartalın elektrik tellerine çarpmış olabileceğini ya da bir yerlere çarparak kanadının kırılmış olduğunu tahmin ettiğini belirten Mehmet Benli, "Hayvanın bir an önce gözetim altına alınarak tedavisinin tamamlanıp doğaya salınması için gereken yerlere telefon ederek bilgi verdik" dedi.

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