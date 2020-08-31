Kamyonla manevra yapan baba çocuğunu ezdi

31.08.2020 18:19

Düzce’nin Çilimli ilçesinde, Cüneyt Kazancı, harfiyat işi yaptığı şantiyede, kamyonuyla geri manevra yaparken 6 yaşındaki oğlu Hamza Kazancı’yı ezerek, ölümüne neden oldu. Hamza, gözyaşları arasında toprağa verilirken, geride küçük çocuk ile babasının daha önce çekilen görüntüleri kaldı.