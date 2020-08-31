Düzce’nin Çilimli ilçesinde, Cüneyt Kazancı, harfiyat işi yaptığı şantiyede, kamyonuyla geri manevra yaparken 6 yaşındaki oğlu Hamza Kazancı’yı ezerek, ölümüne neden oldu. Hamza, gözyaşları arasında toprağa verilirken, geride küçük çocuk ile babasının daha önce çekilen görüntüleri kaldı.
Kamyonla manevra yapan baba çocuğunu ezdi
31.08.2020 18:19
- Kamyonla manevra yapan baba çocuğunu ezdi
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