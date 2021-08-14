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Kahramanmaraş'ta orman yangını! Alevlere helikopterli müdahale kamerada

Kahramanmaraş'ta orman yangını! Alevlere helikopterli müdahale kamerada
14.08.2021 15:54
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Kahramanmaraş'ta yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'nce 10 arazöz ile 100 yangın söndürme işçisi sevk edildi. Ekipler alevleri kontrol etmeye çalışırken, söndürme çalışmalarına 1 uçak ile 2 helikopter de havadan destek veriyor. Kameralara yansıyan görüntülerden sonra yangına müdahale eden ve içerisinde 2'si Türk olmak üzere toplamda 7 mürettabatlı yangın söndürme uçağının kaza kırıma uğrayarak düştüğü bildirildi. İşte yangına dair ilk görüntüler...


Kahramanmaraş'ta yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Onikişubat ilçesinin Ilıca Mahallesi'ndeki Almalı mevkiinde bulunan ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'nce 10 arazöz ile 100 yangın söndürme işçisi sevk edildi.

Ekipler alevleri kontrol etmeye çalışırken, söndürme çalışmalarına 1 uçak ile 2 helikopter de havadan destek veriyor.

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