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Kurban bayramı tatili kaç gün? Uzatıldı mı? Nokta koyuldu!
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Kurban bayramı tatili kaç gün? Uzatıldı mı? Nokta koyuldu!

Giriş Tarihi: 23.05.2025 15:17:47 Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 16:36:07

Merakla beklenen Kurban Bayramı tatili günleri belli oldu... Kurban Bayramı tatili, 5 Haziran Perşembe günü öğleden sonra başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Kamu çalışanları bu süre zarfında idari izinli sayılacak, ancak tatil uzatılmadı. Peki kamu kurumlarında mesai hangi gün başlayacak? İşte detaylar...

Kurban Bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmayacağına yönelik merakla beklenen karar belli oldu.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ UZATILMADI
Bu yıl Kurban Bayramı tatili mevcut haliyle uygulanacak, herhangi bir ek uzatma yapılmayacak.

Kurban Bayramı tatili uzatılmadı (Fotoğraf: AA,Takvim.com.tr Arşiv)

KURBAN BAYRAMI TATİLİ HANGİ GÜNLER
Kamu kurumlarında çalışan personel için tatil, 5 Haziran 2025 Perşembe günü Arefe olması nedeniyle öğleden sonra başlayacak.

Kurban Bayramı tatili uzatılmadı (Fotoğraf: AA,Takvim.com.tr Arşiv)

6 Haziran Cuma günü Kurban Bayramı'nın birinci günü olmasıyla birlikte; 7, 8 ve 9 Haziran günleri de bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günlerine denk geliyor. Bu tarihlerde kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

Kurban Bayramı tatili uzatılmadı (Fotoğraf: AA,Takvim.com.tr Arşiv)

MESAİ HANGİ GÜN BAŞLAYACAK
Toplamda 4,5 gün sürecek olan bayram tatilinin ardından kamu kurumlarında normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü itibarıyla geri dönülecek.

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