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Kahramankazan'daki trafik kazasında olay yerinden ilk görüntül! 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kahramankazan'daki trafik kazasında olay yerinden ilk görüntül! 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
11.12.2021 10:47

OTOMATİK OYNAT

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Son dakika haberi... Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada yaşamını yitiren 5 kişinin, vefat eden bir akrabalarının cenaze törenine katılmak için Eskişehir'den Kahramankazan'a geldiği öğrenildi.

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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yusuf Öğüt idaresindeki 26 PU 096 plakalı otomobil, Kahramankazan-Ankara kara yolu 16. kilometredeki FSM Bulvarı İmrendi Kavşağı'nda, Mustafa T'nin kullandığı 06 CBK 256 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücü Öğüt (59) ile aynı araçta bulunan Sultan Öğüt (56), Nevzat Öğüt (37), Burcu Sağlam (28), Nezahat Cıbıroğlu (40) ve diğer otomobildeki Abdullah Kocabaş (37) hayatını kaybetti, Mustafa T, Mahmut P. ve Mahmut B. ağır yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Ankara'daki hastanelere kaldırıldı. Cenazeler, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemenin ardından Kahramankazan Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kazada yaşamını yitiren 5 kişinin, vefat eden bir akrabalarının cenaze törenine katılmak için Eskişehir'den Kahramankazan'a geldiği öğrenildi.

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