Mübarek Ramazan ayının son günlerinde Kadir Gecesi, tüm İslam alemi tarafından coşkuyla karşılanıyor. Bin aydan daha hayırlı olduğu rivayet edilen bu gecede ilahiyatçı yazar Ümran Kılıçer, önemli mesajlar verdi.

"83 Yıl 4 Aylık Ömre Bedel"

Kılıçer, Kadir Gecesi'nin büyüklüğünü şöyle özetledi: Kadir Suresi'nde geçen "Leyletül kadri hayrun min elfi şehr" ayetine göre bu gece, tam 83 yıl 4 aylık bir ömre denk geliyor. Bu fırsatı değerlendirmek büyük önem taşıyor.

Bu Geceye Ait Dua

Hoca, bu gece okunması tavsiye edilen duayı da hatırlattı: "Allahümme inneke afüvvün tühibbül afve fa'fü anni" — yani "Allah'ım, sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizi affet ve bize merhamet eyle."

Günahlar Affediliyor

Ümran Kılıçer, Hz. Peygamber'in şu müjdesine de dikkat çekti: Kim Kadir Gecesi'ni inanarak ve yalnızca Allah'ın rızasını umarak ihya ederse, geçmiş günahları bağışlanır.

İslam Alemine Dua Çağrısı

Kılıçer, kanın aktığı coğrafyalarda yaşanan acılara da değindi ve tüm Müslümanlara seslenirken şu mesajı iletti: Çözümün ne Avrupa'da ne başka bir sistemde değil, yalnızca Kur'an ve Sünnet'te olduğunu vurguladı. Bu gecede İslam alemine özel dua yapılması çağrısında bulundu.

Gençlere Özel Mesaj

Kılıçer, özellikle gençlere seslenerek bu geceyi hayatın bir muhasebesi olarak değerlendirmelerini istedi. "Torbasını mücevheratla dolduran kazanır" benzetmesiyle Ramazan'ın sunduğu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye etti.