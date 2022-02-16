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Kabine toplantısı gündeminde neler var?

Kabine toplantısı gündeminde neler var?
16.02.2022 09:17

OTOMATİK OYNAT

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Medikal firmasının genel...
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Selin Genç havuz başında...
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Yeşilçam'ın güleç dedesi Nubar...
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Rusya Ukrayna’yı işgal edecek...
Ana Sayfa 07:50
Başkan Erdoğan'dan Dubai EXPO...
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Hablemitoğlu suikastında...

Son dakika haberi... Kabine Toplantısı, bugün Başkan Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak. Toplantıda, ekonomi ve dış politikadaki gelişmeler ele alınacak. Özellikle fahiş fiyat uygulaması ve enflasyonla mücadelede atılacak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Ukrayna-Rusya gerilimi, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyareti, Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkiler ve İsrail Cumhurbaşkanı'nın gelecek ay gerçekleştireceği Türkiye ziyareti, Ermenistan'la yeni dönem ve Yunanistan meselesi gündemdeki diğer başlıklar olacak. Başkan Erdoğan, toplantının ardından 'Millete Sesleniş' konuşması yapacak.

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