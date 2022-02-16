Kabine toplantısı gündeminde neler var?

Son dakika haberi... Kabine Toplantısı, bugün Başkan Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak. Toplantıda, ekonomi ve dış politikadaki gelişmeler ele alınacak. Özellikle fahiş fiyat uygulaması ve enflasyonla mücadelede atılacak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Ukrayna-Rusya gerilimi, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyareti, Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkiler ve İsrail Cumhurbaşkanı'nın gelecek ay gerçekleştireceği Türkiye ziyareti, Ermenistan'la yeni dönem ve Yunanistan meselesi gündemdeki diğer başlıklar olacak. Başkan Erdoğan, toplantının ardından 'Millete Sesleniş' konuşması yapacak.