Joe Biden'ın son gafı: ABD Başkanı Kamala Harris

Son dakika haberi: ABD Başkanı Joe Biden, Putin'i hedef alan "Putin bir katil" sözleriyle bir anda dikkatleri üzerine çekti. Putin bu açıklamalara karşılık "Ona sağlıklar dilerim. Başka bir ülkeyi, devleti, halkı ya da kişileri değerlendirmek aynaya bakmak gibidir" diye cevap verdi. Rusya Devlet Başkanı'yla laf dalaşına giren Biden'ın son gafı ise çok konuşulacak. Biden, Beyaz Saray'da Ulusa Sesleniş konuşması yaparkan yardımcısı Kamala Harris'i "ABD Başkanı" olarak tanıttı ve kendisinin Başkan olduğunu unuttu.

ABD'ni 80'e merdiven dayamış yeni Başkanı Joe Biden daha seçilmeden gaflarıyla gündem olurken seçildikten sonra da gaflarına son gaz devam ediyor. Biden, Putin'e laf attıktan sonra yaptığı gafla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

"ABD BAŞKANI KAMALA HARRIS"

Koronavirüs salgını ile alakalı Beyaz Saray'da ulusa sesleniş konuşması yapan Biden, konuşmasının bir bölümünde kendisinin ABD Başkanı olduğunu unuttu. Amerika'nın başkanının, yardımcısı Kamala Harris olduğunu söyledi.

PUTIN'E "KATİL" DEDİ CEVAP GECİKMEDİ

Önceki gün Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesine ilişkin soruları yanıtlayan Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "katil" olduğu ve ABD seçimlerine müdahale ettiği için "bedel ödeyeceği" değerlendirmesinde bulundu.

Bu sözlerin ardından dün ise Vladimir Putin "Ona sağlıklar dilerim. Başka bir ülkeyi, devleti, halkı ya da kişileri değerlendirmek aynaya bakmak gibidir"

İLK GAFI DEĞİL

Bu Biden'ın ilk gafı değil! Joe Biden Ohio'da yaptığı seçim etkinliğinde seçilmesi durumunda ABD'nin krizlerden daha kolay çıkabileceğini belirterek, "Biliyorsunuz, birlik olmamız lazım. Benim Demokrat olarak Senato için yarışmamın nedeni de bu." ifadelerini kullanmıştı.

Başkan seçildikten sonra imza attığı kalemi cebine sokamayan Biden, 10 gün önce de kendi atadığı ABD Savunma Bakanı'nın adını unuttu.

Joe Biden, "Şeye şeye... Eski general, ona sürekli general diyip duruyorum. Benim, benim... Şu üniformanın başındaki adama (Savunma Bakanı) yaptığı her şey için teşekkür ettiğimizden emin olmalıyız" dedi.