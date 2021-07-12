Jandarma subay astsubay alımı 2021! JAMYO ve JSGA başvuru şartları ve başvuru ekranı

Jandarma JAMYO subay astsubay alımı başvurusu nasıl yapılır? Jandarma subay astsubay alımı 2021 ilanın Resmi Gazete'de yayımlandı. İlandaki başvuru şartlarına göre; adayların lise veya lise dengi okullardan mezun olması gerekiyor. Yaş sınırı ise 21 olarak belirlendi. Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu (JAMYO) Öğrenci Başvuru Kılavuzu ile başvuru detaylarına ulaşabilirsiniz. İşte; 2021 jandarma subay astusubay alımı ile ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar!

JANDARMA SUBAY ASTSUBAY ALIMI 20211

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular 12 Temmuz Pazartesi başlayıp, 8 Ağustos Pazar günü saat 23.59'da sona erecek.

Adaylar başvurularını Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi aracılığıyla e-Devlet kapısı üzerinden e-Devlet şifresi, mobil imza, e-İmza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisiyle giriş yaparak gerçekleştirebilecek. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

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Adayların lise veya lise dengi meslek okullarından mezun olmuş veya kayıt tarihine kadar mezun olacak durumda olması ya da denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmak kaydıyla yabancı ülke lise mezunu olması gerekiyor.

Ayrıca başvuruda bulanacakların düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, 1 Ocak 2021 itibarıyla 21 yaşını bitirmemiş olması (1 Ocak 2000 ve sonrası doğumlular) isteniyor. Mahkeme kararıyla yaş düzeltmesi yaptıran adayların, yaş düzeltmesinden önceki yaşları esas alınacak.

Temin şartları ve diğer detaylar "www.jandarma.gov.tr" ve "www.jsga.edu.tr" adreslerinde yer alan "2021 yılı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Öğrenci Başvuru Kılavuzu" ile "2021 yılı Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu (JAMYO) Öğrenci Başvuru Kılavuzu"ndan öğrenilebilecek.

Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesi ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresinden ilan edilecek.

JAMYO TABAN PUAN KAÇ?

Jandarma Subay, Astsubay öğrenci alımı için adayların YKS'den almış oldukları puanlar ile değerlendirilmektedir. Bu kapsamda Jandarma Genel Komutanlığı Öğrenci alımlarında;

JAMYO için,

Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanına göre, sıralamada en az 500.000'inci sırada yer alan adayın puanını almak,

Şehit veya vazife malulü eş ve çocuklarının ise yukarıda belirtilen puanın en az %80'ini almış olması gereklidir. Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna temin edilecek erkek kontenjanın %5'i (50 öğrenci) Şehit veya vazife malulü eş ve çocuklarına tahsis edilecektir.

JSGF için;

Temel Yeterlilik Testinden (TYT) 150 veya üzerinde puan almak,

Alan Yeterlilik Testi'nden (AYT); - Eşit Ağırlık (EA) puan türüne göre, sıralamada en az 250.000'inci sırada yer alan adayın puanını almak,

Sayısal (SAY) puan türüne göre, sıralamada en az 100.000'inci sırada yer alan adayın puanını almak,

Şehit veya vazife malulü eş ve çocuklarının ise yukarıda belirtilen puanların (EA, SAY) en az %80'ini almış olması gereklidir.