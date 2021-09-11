İzmirde yine skandal görüntüler! Vatandaşlara açık kanalizasyonu uygun gördüler

CHP'li İzmir belediyesinde mağdur olan vatandaşlar her gün yeni bir sıkıntıyla karşılaşıyor. İzmir Gaziemir Sevgi Mahallesi’ndeki açık kanalizasyonla vatadandaşları büyük bir sağlık problemiyle yanyana bıraktılar. Şehirde birçok sıkıntılar baş gösterirken Tunç Soyer'in gündemi ise bambaşka. Soyer geçtiğimiz günlerde İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünde vals gösterisi düzenlemişti. Vatandaşlardan büyük tepkiler gelirken 'valsi bırak İzmir'e bak' yorumları yapılmaya başlandı.

CHP belediyeciliği yine baş gösterdi. Elle tutulur bir projeye imza atamayan CHP belediyeleri vatandaşların çilesi olmuş durumda. CHP'li İzmir belediyesinde ise yine sorunlar baş göstermeye devam ediyor.

VATANDAŞA BUNU MU UYGUN GÖRDÜNÜZ?

İzmir Gaziemir Sevgi Mahallesi'ndeki açık kanalizasyonlara vatandaşlar isyan etti.





Kanalizasyonlar sağlık açısından da büyük bir tehlike oluşturuyor. Pisliklerin açık açık sokaktan akması vatandaşları büyük bir sağlık problemiyle karşılaştırıyor.

PARA ALIYORLAR HİZMET VERMİYORLAR

Gaziemir Belediyesi şu ana kadar bölgeye hizmet getirmezken faturalara bakıldığında atık bedeli alınıyor ve bu hizmetin buraya gelmesi de gerekiyor.

İZMİR'DE VALS

CHP'li İzimir Büyükşehir Belediyesi, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünde vals gösterisi düzenledi. 30 Ağustos'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin personeline vals yaptırması tepkiye neden olmuştu.

Ayrıca partilerden eksik kalmayan Soyer'in çok iyi hizmet yapıyormuş gibi halleri de dikkat çekiyor.

Soyer'in eğlenceli anları..