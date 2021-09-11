Koronavirüs haritası yayınlandı! İşte il il haftalık vaka sayıları...

Son dakika haberleri... Sağlık bakanı Fahrettin Koca 28 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı. Buna göre Geçtiğimiz haftaya göre vaka sayısı en çok artan illerimiz; Kayseri, Elazığ, Karaman, Bolu, Malatya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Tunceli, Bartın oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere haftalık vaka durumu paylaştı. Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 156,95, Ankara'da 242,61 İzmir'de 45,58 oldu.

Bakan Koca, Twitter'dan paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi

"VAKA SAYISI NEYDİ?"

"28 Ağustos-3 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz.

EN ÇOK ARTAN İLLER

28 Ağustos-3 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ:

Kayseri,

Elazığ,

Karaman,

Bolu,

Malatya,

Kırşehir,

Yozgat,

Kırıkkale,

Tunceli,

Bartın! Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Kurallar çok gerekli.

İllerde 28 Ağustos-3 Eylül'de 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka sayıları, yüksekten düşüğe doğru şöyle sıralandı:

"Rize 653,1, Bayburt 507,87, Aksaray 424,58, Kayseri, 413,87, Konya 402,84, Trabzon 392,91, Elazığ 392,54, Karaman 369,14, Gümüşhane 326,74, Batman 320,82, Bingöl 315,51, Sivas 313,58, Yozgat 307,09, Muş 299,67, Şanlıurfa 270,56, Nevşehir 269,87, Malatya 268,31, Eskişehir 266,08, Kırıkkale 263, Niğde 262,1, Kilis 258,42, Bolu 257,62, Sakarya 244,19, Ankara 242,61, Mardin 241,25, Kırşehir 234,94, Erzurum 234,35, Karabük 229,46, Bitlis 228,78, Kütahya 226,29, Afyonkarahisar 214,95, Erzincan 213,28, Gaziantep 213,03, Kahramanmaraş 210, 84, Diyarbakır 210,32, Çorum 209,95, Kastamonu 208,83, Ağrı 203,01, Sinop 201,42, Artvin 200,59, Giresun 196,11, Tokat 189,68, Zonguldak 184,03, Düzce 183,23, Adıyaman 182,15, Samsun 177,57, Ordu 166,4, Kocaeli 163,97, Bilecik 162,77, Ardahan 159,11, İstanbul 156,95, Tunceli 153,4, Kars 152,32, Osmaniye 151,67, Bartın 141,22, Çankırı 140,31, Hatay 135,66, Iğdır 132,63, Hakkari 127,62, Siirt 117,8, Tekirdağ 105,91, Amasya 103,43, Adana 98,33, Yalova 94,55, Uşak 91,49, Şırnak 86,64, Isparta 84,26, Denizli 76,95, Burdur 74,51, Bursa 73,99, Edirne 72,59, Mersin 69,83, Manisa 69,69, Van 66,12, Balıkesir 65,87, Çanakkale 59,83, Kırklareli 55,57, İzmir 45,58, Antalya 41,4, Muğla 40,27, Aydın 39,59."