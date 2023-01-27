Haberler Haber Videoları İzmir'de yine aynı manzara: Sağanak yağışın ardından sokaklar göle döndü

İzmir'de yine aynı manzara: Sağanak yağışın ardından sokaklar göle döndü

İzmir'de yine aynı manzara: Sağanak yağışın ardından sokaklar göle döndü
27.01.2023 08:54

OTOMATİK OYNAT

Haber 01:45
5.4 büyüklüğünde deprem!...
Haber 05:44
Mersin, Antalya ve İzmir'de...
Haber 00:47
Sinan Ateş cinayeti: 2 kişi...
Haber 02:56
"Karne hediyesi et" kumpası...
Haber 02:24
MGK toplanıyor! Milli Güvenlik...
Haber 02:57
Ehliyet affı kimleri...
Haber 13:28
Batı'nın kirli manşetlerini...
Haber 01:27
Yunuslar kaza yaptı
Haber 01:54
Büyük operasyon! Onlarca...
Haber 02:31
İstanbul Havalimanı Metrosu...
Haber 01:24
Gaziantep'te feci kaza! Ölü ve...
Haber 00:44
MSB duyurdu! PKK/YPG'ye darbe:...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından; İzmir'de gece saatlerinde kuvvetli sağanak yağış başladı. Yağışın başlamasının ardından kısa bir süre sonra caddeler ve sokaklar adeta göle döndü. Narlıdere'de seyir halindeki bir polis aracı çöken yola düşerken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Her sağanak yağışın ardından yaşanan bu rezalet vatandaşı isyan ettirirken, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yıllardır süren altyapı sorununu çözmek gerekli adımları atmaması tepki çekiyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından; İzmir'de gece saatlerinde kuvvetli sağanak yağış başladı. Yağışın başlamasının ardından kısa bir süre sonra caddeler ve sokaklar adeta göle döndü. Narlıdere'de seyir halindeki bir polis aracı çöken yola düşerken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Her sağanak yağışın ardından yaşanan bu rezalet vatandaşı isyan ettirirken, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yıllardır süren altyapı sorununu çözmek gerekli adımları atmaması tepki çekiyor.

Haber Videoları
SON DAKİKA