Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından; İzmir'de gece saatlerinde kuvvetli sağanak yağış başladı. Yağışın başlamasının ardından kısa bir süre sonra caddeler ve sokaklar adeta göle döndü. Narlıdere'de seyir halindeki bir polis aracı çöken yola düşerken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Her sağanak yağışın ardından yaşanan bu rezalet vatandaşı isyan ettirirken, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yıllardır süren altyapı sorununu çözmek gerekli adımları atmaması tepki çekiyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından; İzmir'de gece saatlerinde kuvvetli sağanak yağış başladı. Yağışın başlamasının ardından kısa bir süre sonra caddeler ve sokaklar adeta göle döndü. Narlıdere'de seyir halindeki bir polis aracı çöken yola düşerken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Her sağanak yağışın ardından yaşanan bu rezalet vatandaşı isyan ettirirken, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yıllardır süren altyapı sorununu çözmek gerekli adımları atmaması tepki çekiyor.