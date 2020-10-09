İzmir'de kötü koku vatandaşı canından bezdirdi! CHP'li başkan Tunç Soyer'e büyük tepki

CHP'li belediyeler vatandaşı canından bezdirmeye devam ediyor. İzmir'in Bayraklı ilçesinden Bornova'ya uzanan Manda Çayı'nın kötü koku problemi nedeniyle sadece bir kısmının temizlenmesine vatandaşlar tepki gösterdi. İzmir Adliyesi yakınında bulunan dere kısmının temizlendiğini ancak diğer kısmının pislik içinde olduğunu ifade eden vatandaşlar, "Kısmi temizlik kalıcı çözüm değil. Kokudan pencere açamıyoruz" dedi. Koronavirüs sürecinde evde kalınması gerektiğini ancak kokudan dolayı evlerinde vakit geçirmekte zorlandıklarını ifade eden İlhan Ateş şöyle konuştu: İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni sürekli arıyoruz. Kokudan duramıyoruz. Kapılar kapalı, çocuklar da bunalıyor. Pandemi sürecinde evimizde olmamız gerekiyor. Biz evde de duramıyoruz.





'KOKU NEDENİYLE BÖLGEDEN GEÇEMİYORUZ'

Derenin hiç temizlenmediğini dile getiren Raşide Aksakal, "Çok koku geliyor. Kokudan dolayı buradan geçemiyoruz. Mahalle çok kokuyor. Sabah cam, pencereyi açamıyoruz. Sinekler çok var. Hiç temizlenmiyor" dedi.







Mahalle muhtarı Selahattin Özdemir ise, "Ben 15 yıldan beri buranın mahalle muhtarlığını yapıyorum. 15 yıldan beri Manda Çayı'nın sorunu bitmedi. Burada oturanlar, kokudan dolayı pencerelerini açamıyorlar. Kimse buraya çözüm bulamıyor" diye konuştu.







'EVDE KALAMIYORUZ'

Koronavirüs sürecinde evde kalınması gerektiğini ancak kokudan dolayı evlerinde vakit geçirmekte zorlandıklarını ifade eden İlhan Ateş de şöyle konuştu:



"İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni sürekli arıyoruz. Kokudan duramıyoruz. Kapılar kapalı, çocuklar da bunalıyor. Pandemi sürecinde evimizde olmamız gerekiyor. Biz evde de duramıyoruz."





'BU KADAR DUYARSIZ KALINMASININ NEDENİNİ MERAK EDİYORUM'

AK Parti Bornova İlçe Başkanı Hasan Ali Kahraman ise, "Görüntü olarak belirli alanlarda temizlik yapılmış olabilir ama işi kökünden halletmediğiniz sürece bu devam eder. Akşamları vatandaşlar evlerinde burunlarını kapatarak oturduklarını söylüyorlar. Akşamları balkonunda çay içemediklerinden bahsediyorlar. Dünya koronavirüsten titrerken, bu konuda bu kadar duyarsız kalınma sebeplerini gerçekten merak ediyorum" dedi.