"Millet aç" diyerek duygu sömürüsü yapan İP'li Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan'dan odası 5.000 TL'lik otelde cuma vakti şampanya keyfi!

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın skandal sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli gündeme gelen kızı Dilara Türkkan, yine tepki çeken bir paylaşıma imza attı. Lüks bir otelde 5.000 TL'lik odada kaldığı iddia edilen Dilara Türkkan, cuma vakti şampanya patlatarak Instagram'da paylaştı. Görüntülere sosyal medyadan tepki veren vatandaşlar, Lütfü Türkkan'ı hedef alarak "Bu adamın ülkücü olduğuna inanan var mı?", "Millet aç diyen Lütfü Türkkan'ın kızına iyi bakın" yorumunda bulundu.