"Millet aç" diyerek duygu sömürüsü yapan İP'li Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan'dan odası 5.000 TL'lik otelde cuma vakti şampanya keyfi!

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın skandal sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli gündeme gelen kızı Dilara Türkkan, yine tepki çeken bir paylaşıma imza attı. Lüks bir otelde 5.000 TL'lik odada kaldığı iddia edilen Dilara Türkkan, cuma vakti şampanya patlatarak Instagram'da paylaştı. Görüntülere sosyal medyadan tepki veren vatandaşlar, Lütfü Türkkan'ı hedef alarak "Bu adamın ülkücü olduğuna inanan var mı?", "Millet aç diyen Lütfü Türkkan'ın kızına iyi bakın" yorumunda bulundu.
Daha önce evinde verdiği partide erkek dansöz oynatmasıyla gündeme gelen, babasının forsuyla emniyet şeridinden hızla gittiği görüntüleri Instagram hesabından paylaşarak tepkilerin odağında olan İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan yine Instagram'dan skandal bir paylaşım yaptı.
CUMA VAKTİ ŞAMPANYA PATLATMA YAYINI
Dilara Türkkan, odası 5.000 TL'lik olduğu belirtilen lüks bir otelde cuma vakti şampanya açtırarak sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı.
SOSYAL MEDYA AYAKLANDI
İP'li Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan'a sosyal medyadan tepki yağdı. Vatandaşlar Lütfü Türkkan'ı hedef alarak "Bu adamın ülkücü olduğuna inanan var mı?", "Millet aç diyen Lütfü Türkkan'ın kızına iyi bakın" yorumunda bulundu.