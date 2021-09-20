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İzmir’de koca dehşeti: Çocuklarının gözü önünde genç kadını darbetti

İzmir’de koca dehşeti: Çocuklarının gözü önünde genç kadını darbetti
20.09.2021 01:53
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İzmir'de dehşete düşüren bir olay yaşandı. Aliağa ilçesinde, 2 çocuk annesi genç kadının çocuklarının gözü önünde kocası tarafından darbedildi. Skandal olay anbean cep telefonu görüntülerine yansırken, gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


İzmir'de dehşete düşüren bir olay yaşandı. Aliağa ilçesinde, 2 çocuk annesi genç kadının çocuklarının gözü önünde kocası tarafından darbedildi. Skandal olay anbean cep telefonu görüntülerine yansırken, gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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