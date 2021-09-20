Haberler Haber Videoları Meteoroloji'den sağanak uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak? | Hava durumu (20 EYLÜL PAZARTESİ)

Meteoroloji'den sağanak uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak? | Hava durumu (20 EYLÜL PAZARTESİ)

Meteoroloji'den sağanak uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak? | Hava durumu (20 EYLÜL PAZARTESİ)
20.09.2021 09:11 - Son Güncelleme: 20.09.2021 09:16
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Meteoroloji'den sağanak uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika hava durumu uyarları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmeler göre, Karadeniz'in iç kesimleri ile Ankara'nın kuzeyi, Sivas'ın kuzeyi, Kırklareli, Çankırı, Yozgat, Kastamonu, Sinop, Kars, Ardahan ve Erzurum ile gece saatlerinden sonra İstanbul çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte il il 20 Eylül hava durumu raporu.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Ankara'nın kuzeyi, Sivas'ın kuzeyi, Kırklareli, Çankırı, Yozgat, Kastamonu, Sinop, Kars, Ardahan ve Erzurum ile gece saatlerinden sonra İstanbul çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülke genelinde mevsim normalleri civarında, batı kesimlerde yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR
Genellikle batı ve güneybatı, Güneydoğu Anadolu'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli ile gece saatlerinden sonra İstanbul çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

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