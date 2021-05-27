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İzmir’de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a vatandaştan tepki: Davanı sattın | VİDEO

İzmir’de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a vatandaştan tepki: Davanı sattın | VİDEO
27.05.2021 17:47
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 2018 yılında AK Parti üyesi olduğu dönemde Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı olması için çalıştığını itiraf etmişti. Babacan, İzmir'de esnaf ziyareti sırasında bir vatandaşın “Davanı sattın” tepkisiyle karşılaştı. Bir vatandaş, "Davasını satan, yanındakini de satar. Davanı satmayacaksın. Yarın size de yapacak aynısını unutmayın. Göreceksiniz. Böyle bir karakter olmaz. Bin tane oyum olsa bir tanesini vermem. " dedi. Benzer şekilde geçtiğimiz günlerde de İP Genel Başkanı Meral Akşener Rize'de, İBB Başkanı İmamoğlu ise İstanbul'da vatandaşların tepkisiyle karşılaşmıştı.


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