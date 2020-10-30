İzmir depremi ölü yaralı var mı? İzmir depremi son dakika hasarı ne kadar?

İzmir depremi ölü yaralı var mı? İzmir depremi son dakika haberleri Türkiye'nin gündemine oturdu. İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından yıkılan binalar olduğu belirtiliyor. Arama kurtarma çalışmaları başlarken depremle ilgili detaylı bilgiler araştırılıyor. Peki, İzmir depremi ölü yaralı var mı? İzmir depremi son dakika gelişmeleri haberimizde…
İZMİR DEPREMİ ÖLÜ YARALI VAR MI?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'deki depreme ilişkin, "Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı'da 6 bina yıkılma ihbarı geldi" dedi.
Bakan Soylu, İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Soylu, "Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı'da 6 bina yıkılma ihbarı geldi. Uşak, Denizli, Manisa, Balikesir, Aydın ve Muğla'da ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir. Ekiplerimiz sahada tarama ve müdahalelerine devam etmektedir Geçmiş olsun" dedi.
HASAR TESPİT EDİLDİ
Ege Denizi'nde 6.6 büyüklüğünde deprem; İzmir'de yıkıma neden oldu
EGE Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'de yoğun olarak hissedilen deprem, büyük paniğe neden oldu. Bazı evlerin yıkıldığı belirtilirken, çok sayıda bina da hasar gördü. Deprem İzmir'in yanı sıra çevre illerde de hissedildi.
İzmir ve çevresi bugün saat 14.51.'de büyük bir depremle sallandı. Vatandaşlar, panik içerisinde ev ve iş yerlerinden dışarı çıkarken, bir süre sonra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin merkez üssünü Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17.26 kilometre açığı olarak açıkladı. Deprem, Seferihisar'ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde yoğun olarak hissedildi. İzmir'de bazı binaların yıkıldığı, çok sayıda binada da hasar oluştuğu belirtildi.
Deprem İzmir'in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne'de de hissedildi. Depremle birlikte vatandaşlar yakınlarına bilgi vermek isteyince, operatörlerde yoğunluk oluştu. Hastaneler, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, alarm durumuna geçti.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü, 6.8 olarak açıkladı.