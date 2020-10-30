Afet ve Acil Durum Yönetim (AFAD) Başkanlığından sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, deprem sonrasında acil yardımların yetişebilmesi için "Lütfen deprem bölgelerinde trafik yoğunluğu oluşturmayın!" uyarısında bulundu. Bunun üzerine vatandaşlar İzmir trafik durumu! İzmir yol durumu trafik yoğunluğu nasıl? Sorgulamasını yapmaya başladı. İşte son dakika İzmir trafik durumu…
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AFAD DUYURDU!
AFAD'ın verdiği ilk bilgilere göre, 4 vatandaşımız hayatını kaybetti, 120 vatandaşımız da yaralandı.
AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm illerde alan tarama çalışmalarının devam ettiğini, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından havadan tarama çalışmalarının yürütüldüğünü bildirdi.
VATANDAŞLAR UYARILDI
Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerektiği belirtilerek, "Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Depremden sonra evler terk edilirken, ortamda herhangi bir doğalgaz kokusu olmaması halinde, doğalgaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır. Vatandaşlarımız, acil yardıma ihtiyaç duymadıkları sürece, telefonlarını kullanmamalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır. Gelişmeler ve bölgedeki deprem aktivitesi, İçişleri Bakanlığı AFAD tarafından 7/24 takip edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.
70 KİŞİ KURTARILDI!
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 6,6 büyüklüğündeki depremde enkaz altından şu ana kadar 70 civarında kişinin kurtarıldığını bildirdi.
İZMİR DEPREMİ ÖLÜ YARALI VAR MI?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'deki depreme ilişkin, "Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı'da 6 bina yıkılma ihbarı geldi" dedi.
Bakan Soylu, İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Soylu, "Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı'da 6 bina yıkılma ihbarı geldi. Uşak, Denizli, Manisa, Balikesir, Aydın ve Muğla'da ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir. Ekiplerimiz sahada tarama ve müdahalelerine devam etmektedir Geçmiş olsun" dedi.
HASAR TESPİT EDİLDİ
Ege Denizi'nde 6.6 büyüklüğünde deprem; İzmir'de yıkıma neden oldu
EGE Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'de yoğun olarak hissedilen deprem, büyük paniğe neden oldu. Bazı evlerin yıkıldığı belirtilirken, çok sayıda bina da hasar gördü. Deprem İzmir'in yanı sıra çevre illerde de hissedildi.
İzmir ve çevresi bugün saat 14.51.'de büyük bir depremle sallandı. Vatandaşlar, panik içerisinde ev ve iş yerlerinden dışarı çıkarken, bir süre sonra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin merkez üssünü Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17.26 kilometre açığı olarak açıkladı. Deprem, Seferihisar'ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde yoğun olarak hissedildi. İzmir'de bazı binaların yıkıldığı, çok sayıda binada da hasar oluştuğu belirtildi.
Deprem İzmir'in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne'de de hissedildi. Depremle birlikte vatandaşlar yakınlarına bilgi vermek isteyince, operatörlerde yoğunluk oluştu. Hastaneler, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, alarm durumuna geçti.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü, 6.8 olarak açıkladı.