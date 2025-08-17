İzmir’de çöp yığınları sokakları kapladı: Vatandaşlardan kötü koku isyanı

İzmir'de toplanmayan çöpler, cadde ve sokaklarda yığınlar oluşturarak vatandaşların tepkisine neden oldu. Sıcak havanın da etkisiyle kötü kokuya yol açan çöpler, kentte gündelik yaşamı olumsuz etkiliyor.

Karşıyaka ve Buca ilçeleri başta olmak üzere birçok noktada çöp konteynerleri dolup taşarken, yollarda ve kaldırımlarda biriken çöpler hem görüntü kirliliğine hem de kokuya sebep oldu. Vatandaşlar, sinek ve böceklerin arttığını, özellikle çocukların oyun alanlarının çöplerle çevrili olmasından rahatsız olduklarını dile getirdi.

Karşıyaka'da yaşayan Duygu Özerginer (24), "Çöpün direkt karşısındaki apartmanda oturuyorum. Evden çıkınca böyle bir manzara ile karşılaşmak çok kötü oluyor. Çocuk parkının yanında da çöp yığılıyor. Bu durumdan oldukça rahatsızız" dedi.

Buca'da yaşayan Oğuz Kayapınar (50) ise yaklaşık 3 aydır benzer sorun yaşadıklarını belirterek, "Çöpler alınmıyor, alınsa da hepsi toplanmıyor. Hayvanlar poşetleri parçalıyor, çöp suları yayılıyor. Kötü koku ve görüntüden bıktık" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise Çiğli'deki tesisin kapatılmasının ardından çöplerin Tire'ye taşındığını, bu nedenle çöp trafiğinin 2-3 gün sürdüğünü ve oluşan yığılmayı gidermeye çalıştıklarını açıkladı.