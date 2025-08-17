PODCAST CANLI YAYIN

Selahattin Yılmaz suç örgütüne 5 ilde operasyon: 13 kişi gözaltında!

Ekrem İmamoğlu'nun elebaşılığını yaptığı İBB'deki vurgun "eko"sisteminin mafyatik ve tehlikeli bir yüzü daha deşifre oldu. İBB çetesi, itirafçıları susturmak için “kiralık katil” tutma planlarına girişti. Hedefteki isim itirafçı Aziz İhsan Aktaş idi. İmamoğlu'nun "Kafa Koparan" lakaplı para kasası Fatih Keleş, Aktaş'ın "susturulması" için avukat Cem Duman aracılığıyla suç örgütü lideri Selahattin Yılmaz'a talimat verdi. Aziz İhsan Aktaş'a suikast planı yapılan operasyonla bozuldu. Aktaş'ın öldürülebileceği ihtimali üzerine güvenlik önlemleri artırıldı. Adresi de değiştirildi.

