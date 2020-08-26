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İzmir'de çevre felaketi! Vatandaş isyan etti, CHP'li belediye sorunu çözmedi

İzmir'de çevre felaketi! Vatandaş isyan etti, CHP'li belediye sorunu çözmedi
26.08.2020 16:19

İzmir'de CHP'li belediye tarafından yönetilen Gaziemir'de bulunan Yobaz Deresi'nde kirlilik yaşanıyor. Etrafa yayılan kötü kokudan rahatsız olan ilçe sakinleri duruma büyük tepki gösterdi.


İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan Yobaz Deresi'nin rengi değişti. Etrafa pis koku yayılan ve adeta sivrisineklerin üreme merkezi haline gelen dereye kanalizasyon ve lağım suyu atıklarının aktığı belirlendi. Bölgede yaşayan vatandaş duruma isyan etti. Özellikle yazın sinek ve koku yüzünden büyük rahatsızlık yaşayan vatandaşlar tepki gösterirken, belediyeye edilen müracaatların sonuçsuz kaldığını aktardı.

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