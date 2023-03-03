Haberler Haber Videoları İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısından ilk görüntüler

İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısından ilk görüntüler

İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısından ilk görüntüler
03.03.2023 14:30 - Son Güncelleme: 03.03.2023 14:34

OTOMATİK OYNAT

Haber 03:52
EYT’li vatandaş: “Resmi...
Haber 01:57
100 kişiye mezar olan...
Haber 00:20
İP'ten bir bomba da Demokrat...
Haber 01:32
Kahramanmaraş'ta bir deprem...
Haber 05:23
Yıkılan binalarla ilgili...
Haber 02:49
6'lı koalisyonda 13. raunt!
Haber 00:31
Gençlik ve Spor Bakanı...
Haber 06:21
İstanbul için büyük taşınma...
Haber 02:13
İstanbul'da film sahnelerini...
Haber 02:40
İskenderun sahil bandında...
Haber 01:44
Tabelalara “Hasarlı binalara...
Haber 02:45
Uzmanlar ''İstanbul depremi''...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altılı masanın 6 Mart Pazartesi günü yapılacak toplantısı öncesi Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle bir araya geldi. Toplantının ardından Akşener'in parti genel merkezinde açıklama yapması bekleniyor.

Haber Videoları

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altılı masanın 6 Mart Pazartesi günü yapılacak toplantısı öncesi Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle bir araya geldi. Akşener, partinin ek binasındaki toplantıda, Saadet Partisi ev sahipliğinde altılı masanın cumhurbaşkanı adayının görüşüldüğü dünkü toplantısıyla ilgili GİK üyelerini bilgilendirecek ve değerlendirmelerini alacak. Toplantının ardından Akşener'in parti genel merkezinde açıklama yapması bekleniyor. Bu arada Akşener ek binaya gelişinde Başkanlık Divanı üyeleri tarafından alkışlarla karşılandı.

SON DAKİKA