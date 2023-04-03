RAMAZAN İMSAKİYE
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İYİ Parti dağılıyor! Koray Aydın'ın eski danışmanı Vehbi Yaşar istifa ederek AK Parti'ye katıldı! Yeni istifalar gelecek mi?

İYİ Parti dağılıyor! Koray Aydın'ın eski danışmanı Vehbi Yaşar istifa ederek AK Parti'ye katıldı! Yeni istifalar gelecek mi?
03.04.2023 11:51

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Türkiye 14 Mayıs 2023 seçimlerine adım adım ilerlerken 7’li koalisyonun masadan kalkıp yeniden oturan üyesi İYİ Parti’de sular durulmuyor. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday seçildikten hemen sonra HDP ile kirli pazarlığa oturması başta Yavuz Ağıralioğlu olmak üzere birçok ismin partiden kopmasına neden oldu. İYİ Parti’den istifa eden isimlerden biri de Koray Aydın’ın eski danışmanı Vehbi Yaşar. AK Parti’ye katılan Yaşar, “Kendilerine göre 100 yüzyıllık cumhuriyeti yıkarak yeni bir yapılandırmadan bahsediyorlar” dedi. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına da tepki gösteren Yaşar, "Sayın 'Mister Kemal' diyelim biz artık ona ne taviz verirseniz verin o yeter ki 'Mister Kemal' koltuğa otursun ki gibi bir zihniyet mantalite yatıyor, bu da Türkiye'nin geleceği açısından karanlık diye düşünüyorum” şeklinde konuştu. Yaşar sözlerine partiden yeni istifaların da geleceğini ekledi.

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14 Mayıs seçimleri için iktidara karşı kurulan koalisyonda kriz her geçen gün büyüyor. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasının ardından İYİ Parti'de kaos çıkmıştı.

Bir de Kemal Kılıçdaroğlu HDP ile kirli pazarlığa oturunca ipler iyice gerilmişti. Partinin ağır toplarından Yavuz Ağıralioğlu, önce HDP ziyaretinden rahatsızlığını zehir zemberek sözlerle dile getirmiş, sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini söylemiş ve ardından istifa etmişti.

İYİ Parti'deki istifaların Ağıralioğlu ile kalmayacağı aşikardı nitekim de öyle oldu.

İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Koray Aydın'ın eski danışmanı Vehbi Yaşar, HDP'nin 7'li koalisyona katılmasına ses çıkarmayan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e tepki gösterdi.

Daha sonra da İYİ Parti'den istifa edip, AK Parti'ye katıldı.

"100 YILLIK CUMHURİYETİ YIKMAYA ÇALIŞIYOR"
A Haber'e konuşan Yaşar, "Ayakları uçlarının nereye dayandığı belli olmayan kimisi doğrudan İngiliz trollere bağlı olduğunu söylüyor diğerleri başka yerlere bağlı olduğunu söyleniyor. Bir kısmı da Pensilvanya'ya bağlı olarak bu kararları aldığı söyleniyor. Kendilerine göre 100 yüzyıllık cumhuriyeti yıkarak yeni bir yapılandırmadan bahsediyorlar." ifadelerini kullandı.

"İSTİFA ETMEKTE GEÇ KALDIM"
Yaşar, "Duygu düşüncelerime tamamen ters olan bir yapının içerisinde yer almam ve bundan dolayı beklemem, geç kaldığımı düşünüyorum, bu kararımda geç kaldığımı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Yaşar, eski partisindeki bitmek bilmeyen krizlere vurgu yaptı.

Önümüzdeki günlerde de yeni istifaların gelebileceğinin sinyalini verdi.

Yaşar, "Çok insanın bu yönde beklentisi var, çok arkadaşımızın benim gibi duygu düşünceleri hasıl oldu ama benim gibi seslendirmediklerine şahidim." şeklinde konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını da eleştiren Yaşar, yedili koalisyonun yol haritasına da tepki gösterdi.

"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ AÇISINDAN KARANLIK"
Yaşar, "Sayın 'Mister Kemal' diyelim biz artık ona ne taviz verirseniz verin o yeter ki 'Mister Kemal' koltuğa otursun ki gibi bir zihniyet mantalite yatıyor, bu da Türkiye'nin geleceği açısından karanlık diye düşünüyorum." dedi.

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