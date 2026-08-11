Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2026 14:56

Dünyanın farklı coğrafyalarından yüzlerce genci İstanbul'da bir araya getiren Bosphorus Diplomasi Forumu 2026 coşkuyla başladı. Forumun açılış panelinde gençlerle bir araya gelen İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, eğitim diplomasisinin küresel rolüne dikkat çekti.

Küresel diplomasinin geleceğine yön veren genç liderleri İstanbul'da buluşturan Bosphorus Diplomasi Forumu 2026, kapılarını açtı. Etkinliğin en dikkat çekici oturumlarından biri olan açılış panelinde gençlerin karşısına çıkan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, uluslararası ilişkilerde ve tanıtımda eğitimin gücünü katılımcılarla paylaştı.

"ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER ÜLKEMİZİN TANITIMINDA BÜYÜK ROL OYNUYOR"

Konuşmasında Türkiye'nin uluslararası öğrencilere yönelik attığı stratejik adımların ve yaptığı yatırımların önemini vurgulayan Bilal Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu: "Türkiye'nin uluslararası öğrencilere yaptığı yatırım, ülkemizin uluslararası alanda tanıtılmasında çok ciddi katkı sağlıyor. Eğitim diplomasisi, sınırların ötesine uzanan en güçlü bağlardan biridir. Bugün burada dünyanın farklı noktalarından gelen gençlerin bulunması, ortak geleceğimiz adına büyük bir umuttur."

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği forum, dünyanın dört bir yanından gelen katılımcıların fikir alışverişinde bulunduğu oturumlar ve panellerle devam ediyor.