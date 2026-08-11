Alkolden ehliyetine el konulan sürücü alkollü direksiyona geçip motosiklete çarptı: Kurye Kerem hayatını kaybetti
Nevşehir'in Milli İrade Caddesi'nde otomobilin çarptığı motosikletli kurye Kerem Paltacı yaşamını yitirdi. Kazanın ardından olay mahallinden kaçan sürücü Önder Ö.'nün kullandığı otomobilin yaklaşık 200 metre ileride lastiği patladı. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan şüphelinin yapılan alkol testinde 3,29 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan sürücünün daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel