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Polatlı'da yangın: Kundakçının kuru otları tutuşturduğu anlar kamerada

Polatlı'da yangın: Kundakçının kuru otları tutuşturduğu anlar kamerada

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Ankara’nın Polatlı ilçesinde Yassıhöyük Mahallesi’ndeki Gordion Antik Kenti yakınlarında 50-100 metre aralıklarla kuru otları çakmakla ateşe vererek yangın çıkaran Yunus Emre Güler'in kuru otları tutuşturduğu anlar anbean kameraya yansıdı.

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Yassıhöyük Mahallesi'nde, Gordion Antik Kenti yakınlarında 50-100 metre aralıklarla kuru otları çakmakla ateşe vererek yangın çıkaran Yunus Emre Güler, güvenlik ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Alkollü olduğu belirlenen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, tarihi Gordion Antik Kenti yakınlarındaki sit alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede gezinen Yunus Emre Güler isimli şüpheli, henüz bilinmeyen bir nedenle 50-100 metre aralıklarla kuru otları çakmakla tutuşturarak Beylikköprü Mahallesi istikametine doğru ilerledi. Çıkan yangın, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede yayılarak yaklaşık 250 dönümlük alanda etkili oldu.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI, 2,81 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen güvenlik ekipleri, şüpheli Yunus Emre Güler'i Beylikköprü Mahallesi'nin girişinde, otları yakmaya devam ettiği sırada suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin olay anında 2,81 promil alkollü olduğu tespit edildi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Yunus Emre Güler, çıkarıldığı Polatlı Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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