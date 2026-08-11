Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2026 15:21 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2026 15:46

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Yassıhöyük Mahallesi'nde, Gordion Antik Kenti yakınlarında 50-100 metre aralıklarla kuru otları çakmakla ateşe vererek yangın çıkaran Yunus Emre Güler, güvenlik ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Alkollü olduğu belirlenen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, tarihi Gordion Antik Kenti yakınlarındaki sit alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede gezinen Yunus Emre Güler isimli şüpheli, henüz bilinmeyen bir nedenle 50-100 metre aralıklarla kuru otları çakmakla tutuşturarak Beylikköprü Mahallesi istikametine doğru ilerledi. Çıkan yangın, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede yayılarak yaklaşık 250 dönümlük alanda etkili oldu.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI, 2,81 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen güvenlik ekipleri, şüpheli Yunus Emre Güler'i Beylikköprü Mahallesi'nin girişinde, otları yakmaya devam ettiği sırada suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin olay anında 2,81 promil alkollü olduğu tespit edildi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Yunus Emre Güler, çıkarıldığı Polatlı Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.



