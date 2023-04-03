RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Haber Videoları VAN YANGIN HABERİ: Büyük Rus Pazarı’nda yangın! Onlarca dükkan zarar gördü |VİDEO

VAN YANGIN HABERİ: Büyük Rus Pazarı’nda yangın! Onlarca dükkan zarar gördü |VİDEO

VAN YANGIN HABERİ: Büyük Rus Pazarı’nda yangın! Onlarca dükkan zarar gördü |VİDEO
03.04.2023 11:33 - Son Güncelleme: 03.04.2023 11:34

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Van’da Hastane Caddesi üzerinde bulunan Büyük Rus Pazarı’nda yangın çıktı. Söndürme çalışmaları devam ederken esnaf ise iş yerlerinde zarar görmeyen malzemelerini kurtarmanın telaşına düştü.

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Van'da bulunan Büyük Rus Pazarı'nda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, esnaf ise iş yerlerinde zarar görmeyen malzemelerini kurtarmanın telaşına düştü.

Alınan bilgilere göre, yangın, sabah saatlerinde Hastane Caddesi üzerindeki Büyük Rus Pazarı'nın arka tarafında bulunan dükkanlarda çıktı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği yangında onlarca iş yeri zarar gördü. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangını söndürme çalışmaları devam ederken, esnaf ise iş yerlerinde zarar görmeyen malzemelerini kurtarmanın telaşına düştü.

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