İsviçre koronavirüs (Coronavirüs) aşısını buldu mu? Tarih vererek açıkladılar

22.04.2020 14:47

Koronavirüs aşısı bulundu mu? Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 177 bin 688’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 2 milyon 557 bin 993’e yükseldi. Virüse karşı merakla beklenen aşı çalışmaları da devam ediyor. İsviçreli bilim insanı Martın Bachmann'dan sevindiren bir haber geldi. Bachmann üzerine çalıştıkları aşının ekim ayında hazır olmasını umduklarını söyledi. Ayrıntıları Sabah Gazetesi İsviçre Temsilcisi Mehmet Çek aktardı...