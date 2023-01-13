İsveç'te terör örgütü PKK/YPG destekçileri, Türkiye'ye yönelik provokasyonlarını sürdürüyor.

İSVEÇ'TEN REZİL GÖRÜNTÜLER: BAŞKAN ERDOĞAN'IN MAKETİNİ ASTILAR!

Başkent Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından astı ve bu anın görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı.

Terör örgütü PKK/YPG ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda, Türkçe altyazıyla Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan tehditler savrulduğu görüldü.

Stockholm'de 21 Ocak'ta NATO'ya hayır gösterisi yapılacağı ifade edilen paylaşımın altında hakaret içeren yorumlar da dikkati çekti.

Terör örgütü PKK/YPG destekçileri, 21 Kasım 2022'de de Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği kançılaryasına terör örgütü propagandası ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren görüntüler yansıtmıştı. Bunun üzerine İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström Dışişleri Bakanlığına çağrılarak kınanmıştı.

Terör örgütü yandaşları o skandal görüntüleri sosyal medya üzerinden de dolaşıma soktu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Başkan Erdoğan'ın avukatı İsveç'teki alçak eylemle ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

A Haber canlı yayınına bağlanan Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu, "İsveç terör propagandasına izin vermemeli. İsveç makamları bu rezilliğe göz yumuyor, kınıyoruz. Terör örgütü yandaşları İsveç'in NATO'ya girmemeleri için her şeyi yapacak biz bunları söyledik. Biz açıklama beklemiyoruz. " dedi.

PKK İSVEÇ'İN NATO'YA ÜYELİĞİNE MAYIN DÖŞÜYOR

Terör örgütü PKK'nın İsveç'in NATO'ya üye olmaması için elinden geleni yaptığını belirten Çavuşoğlu, "PKK İsveç'in NATO'ya üyeliğine mayın döşüyor. PKK İsveç'e engel olursa İsveç de buna müdahale etmezse biz de NATO üyeliğini onaylamayız. Terörle mücadelede söz değil eylemler görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"TAVRIMIZ NET KABUL ETMEYİZ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, PKK/YPG destekçilerinin İsveç'teki provokasyonuna ilişkin, "Bu terör örgütlerinin, terör yandaşlarının Türkiye aleyhinde her türlü faaliyeti gösterdiği bir ortamda, demokrasi adına bu faaliyetlere müsaade edilmesine biz katlanamayız ve bu çerçevede İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakamayız. Bunu İsveç'in anlaması gerekiyor." dedi.

Oktay, A Haber canlı yayınına telefonla katılarak İsveç'in başkenti Stockholm'de, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin yaptığı provokasyonlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

PKK/YPG destekçilerinin eylemini, bir terör eylemi olarak ifade etmenin bile neredeyse yeterli gelemeyeceğini belirten Oktay, Türkiye'nin her fırsatta terörle mücadele noktasında, hiçbir şekilde din, dil, ırk, coğrafya ayrımı yapmadığını ve "senin teröristin, benim teröristim" demediğini bütün dünyaya ilan ettiğini ve terörle arasına net mesafe koyduğunu söyledi.

Oktay, terörle mücadele adına, teröristlerle işbirliği yapan ülkelere her zaman "terörün terörle önlenemeyeceğini" ve elinden tuttukları terör örgütlerinin bir gün bumerang gibi onlara döneceğini söylediklerini hatırlatarak, son zamanlarda bunun çok net göstergelerinin Avrupa Birliği ülkelerinde ortaya çıkmaya başladığını ifade etti.

"NATO DEDİĞİNİZ BİR GÜVENLİK ŞEMSİYESİDİR"

Stockholm Belediyesi önünde 21 Kasım'da da benzeri bir gösteri yapıldığını ve bu saldırıyı son derece alçakça bulduğunu vurgulayan Oktay, şöyle konuştu:

"Öyle bir ülke düşünün ki NATO'ya girmek istiyor ve NATO dediğiniz bir güvenlik şemsiyesidir. Türkiye olarak da biz bunu çok net bir dille, Cumhurbaşkanımız da ilk andan itibaren kaygılarını ve hatta kaygıların ötesinde, çok net bir şekilde Türkiye'nin terörle ilgili endişelerini anlayamayan ve teröristlerle işbirliği halinde olan, demokrasi adına sözde teröristlerin cirit attığı bir ülkeyle, özellikle Türkiye aleyhindeki her türlü faaliyete kucak açan ülkeyle, bu İsveç'tir ve aslında Finlandiya da benzerdir ama ne yazık ki İsveç tam da teröristlerin ve terör örgütlerinin Türkiye aleyhine cirit attığı bir yer, böyle bir ülkeyle NATO'da müttefik olamayacağımızı çok net olarak ifade ettik hatırlarsınız. Orada da sonraki görüşmeler çerçevesinde, Türkiye isteklerini, taleplerini, çok net bir şekilde niye karşı çıktığını da izah edince, NATO zirvesinde üçlü bir taahhütname imzalandı; İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasında. Şimdi bu üçlü taahhütnameye baktığınızda bu ülkelerin, kendilerinin terörle mücadele edebilmesiyle ilgili yasal düzenlemeyi içeriyor. Propaganda, eleman devşirme ve her türlü terör faaliyetlerinin engellenmesini içeriyor. Türkiye'nin iadesini istediği teröristlerin, terör örgütleri üyelerinin iadelerini, mal varlıklarına el konulmasını, dondurulmasını içeriyor. Savunma sanayii alanındaki ambargoların kaldırılmasını içeriyordu. Yine hatırlarsanız AB çerçevesindeki, ortak güvenlik savunma mekanizmasına Türkiye'nin dahil olmasına müzahir olacaklarını içeriyordu."

Oktay, bu taahhütnamelerin çoğunun bugün itibarıyla yerine getirilmediğini ve İsveç'in, Türkiye'nin ciddiyetini anlayamadığını vurgulayarak, "Bu terör örgütlerinin, terör yandaşlarının Türkiye aleyhinde her türlü faaliyeti gösterdiği bir ortamda, demokrasi adına bu faaliyetlere müsaade edilmesine biz katlanamayız ve bu çerçevede İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakamayız. Bunu İsveç'in anlaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Stockholm'deki provokasyonların sadece Türkiye Cumhurbaşkanı'na değil, Türkiye'deki 85 milyonun her bir ferdine karşı yapıldığına işaret eden Oktay, Türk milletinin buna kesinlikle fırsat vermeyeceğini ve İsveç'in, terör örgütlerine kucak açmaya devam ettiği sürece, NATO'ya girmesinin hayalden öte bir proje olamayacağını dile getirdi.

Oktay, Türkiye'nin teröristlerin iadesine ilişkin, ilgili ülkelere bir liste gönderdiğini hatırlatarak, henüz o listeden iade edilen herhangi bir teröristi göremediklerini de aktardı.

İsveç'teki yeni hükümetin iyi niyetli olduğuna hala inanmak istediklerini, sözlerin yerini eylemlere bırakması gerektiğini belirten Oktay, üçlü taahhütnamede zikredilen her bir maddenin yerine getirilmesini istediklerini söyledi.

Oktay, Türkiye'nin, sadece Stockholm'ün değil tüm İsveç sokaklarının teröristlerden temizlenmesini ve Türkiye aleyhine yürütülen her türlü terör faaliyetinin sonlandırılmasını beklediğini vurgulayarak, aksi takdirde terör örgütlerinin bunu kullanacağını dile getirdi.

"MİLLETİN GÖZÜNDEN HİÇBİR ŞEY KAÇMAZ"

Muhalefetin bu tür provokasyonlara yönelik bir tepki vermediğini ifade eden Oktay, bu sessizliği, kendilerine oy veren vatandaşlara ve Türk milletine havale ettiklerini söyledi.

Oktay, bu durumu muhalefetin yaptığı ortaklığın kendisine bağladıklarını belirterek, "Başka bir şeye bağlamaya gerek yok. Biz her zaman 6 artı 1 derken, yani bir masanın etrafında doluşmuş, 'otur kalk'tan öte bir şey çıkaramayan 6 kişinin, o masanın altında da bir 7'nci üyenin olduğunu sürekli ifade ediyorduk zaten. Bu 7'nci üye, güya sözde farklı aday göstereceğini ifade etse bile, sanki milletin gözünün önünde, millete rağmen oynanan senaryoyu farklı göstermeye çalışsalar bile, milletin gözünden hiçbir şey kaçmaz. Herkes çok net bir şekilde görüyor." diye konuştu.

"YASAL İŞLEMLERİ DERHAL BAŞLATMALARINI BEKLİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İsveç'in başkenti Stockholm'de, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin provokasyonlarına ilişkin, "İsveç'in NATO üyelik girişimleri kapsamında verdikleri sözleri tutmalarını, bu tür girişimlere müsamaha göstermemelerini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü YPG/PKK destekçisinin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı, binanın önündeki direğe asmasına tepki gösterdi.

İsveç'te terör örgütü üyeleri tarafından Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan gösteriyi lanetlediklerini belirten Oktay, şunları kaydetti:

"İsveç'in NATO üyelik girişimleri kapsamında verdikleri sözleri tutmalarını, bu tür girişimlere müsamaha göstermemelerini bekliyoruz. Bu yaşananlar, Türkiye'nin haklı endişelerini bir kez daha dünya kamuoyuna göstermiştir. Demokratik hukuk devletlerinin hiçbirinin bu tip hukuksuz gösterilere göz yumması beklenemez. İsveç makamlarının, kabul edilemez bu eylemleri gerçekleştiren terör grupları ve destekçileri hakkında yasal işlemleri derhal başlatmalarını bekliyoruz."

BÜYÜKELÇİ DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞRILDI

Dışişleri Bakanlığına çağrılan İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström'e, ülkesinin başkenti Stockholm'da terör örgütü PKK yandaşlarının Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan propagandasıyla ilgili Türkiye'nin tepkisi iletildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK/PYD/YPG yandaşlarınca dün Stockholm'de gerçekleştirilen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da hedef alan terör propagandasıyla ilgili Büyükelçi Herrström Bakanlığa çağırılarak Türkiye'nin tepkisi ifade edildi.

Herrström'e, bu eylemin şiddetle kınandığı ve protesto edildiği güçlü ifadelerle bildirildi.

İsveç'in Üçlü Ahitname ile verdiği taahhütlerin açık bir şekilde ihlali olan ve Türkiye'nin açıkça tehdit edildiği bu tür terör eylemlerine müsaade edilmemesi talebi Herrström'e iletildi.

Herrström'e, Türkiye'nin eylemin faillerinin tespit edilerek gerekli işlemlerin yapılması ve İsveç'in taahhütlerini yerine getirmesi yönündeki beklentisinin de altı çizildi.

TÜRKİYE'DEN İSVEÇ ZİYARETİNE İPTAL

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin Stockholm'deki provokasyonlarına tepki amacıyla İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen'in 17 Ocak'ta Türkiye'ye yapmayı planladığı resmi ziyareti iptal etti.

Meclis Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, "İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan terör eylemi" üzerine, İsveç Meclis Başkanı Norlen'in 17 Ocak'ta Türkiye'ye yapmayı planladığı resmi ziyaret, Meclis Başkanı Şentop tarafından iptal edildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsveç'in başkenti Stockholm'de, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin provokasyonlarına ilişkin, "İsveç'in demokrasiye açık bir tehdit olan bu alçak terör eylemine izin vermesi ve göz yumması asla kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İsveç'in başkenti Stockholm'da bölücü terör örgütü PKK üyelerinin gerçekleştirdiği, Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan eylemi lanetliyoruz.

İsveç'in demokrasiye açık bir tehdit olan bu alçak terör eylemine izin vermesi ve göz yumması asla kabul edilemez. NATO'ya üyelik talebinde bulunan bir devlette bu saldırının kolaylıkla gerçekleşmesi tehlikeli ve vahimdir. İsveç Devleti'nden bu alçak terör eylemini gerçekleştirenlerin ve sorumlularının derhal tespit edilmesini ve hukuk önünde gerekenin yapılmasını bekliyoruz."

SKANDAL EYLEMDEN İSVEÇ HÜKÜMETİ SORUMLU

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı A Haber canlı yayınında skandal görüntülere sert tepki gösterdi. Çelik, yaptığı açıklamada, "Başkan Erdoğan'ın hedef gösterilmesinde İsveç doğrudan sorumludur." şeklinde konuştu.



"PROPAGANDASI DEĞİL TERÖR EYLEMİDİR"

"İsveç hükümeti tedbir almıyorsa acizdir" diyen Çelik, "İsveç terör örgütlerinin günü İsveç makamlarının gücünü aşmıştır. Bu terör propagandası değil, doğrudan terör eylemidir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç'in başkenti Stockholm'de, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin provokasyonlarına ilişkin, "Cumhurbaşkanımızı ve ülkemizi hedef alan bu çirkin eylemin sorumluları hakkında gerekenin yapılması İsveç makamlarının sorumluluğundadır. Terörle mücadele ettiğimiz gibi teröre imkan sağlayanların da karşısında olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisinin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı, binanın önündeki direğe asmasına tepki gösterdi.

Terör örgütü PKK destekçilerinin düzenledikleri eylemde Başkan Erdoğan ve Türkiye'nin hedef alınmasını lanetlediklerini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"İsveç makamlarının bu alçakça eyleme izin vermeleri asla kabul edilemez. NATO'ya üye olma talebinde bulunan bir devlette böyle bir hadisenin gerçekleşmesi vahimdir. Terörün eylem ve propagandasını engellemeyen bir ülkenin NATO savunmasına nasıl katkısı olacaktır? Cumhurbaşkanımızı ve ülkemizi hedef alan bu çirkin eylemin sorumluları hakkında gerekenin yapılması İsveç makamlarının sorumluluğundadır. Terörle mücadele ettiğimiz gibi, teröre imkan sağlayanların da karşısında olacağız."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç'in başkenti Stockholm'de, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin provokasyonlarına ilişkin, "Tepkimizi ve beklentimizi İsveç makamlarına ilettik. Somut adım atmaları hukukun ve yaptığımız anlaşmanın gereğidir." ifadesini kullandı.

Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü YPG/PKK destekçisinin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı, binanın önündeki direğe asmasına tepki gösterdi.

İbrahim Kalın, paylaşımında, "İsveç'in başkenti Stockholm'de Cumhurbaşkanımız aleyhine yapılan iğrenç ve menfur eylemi en şiddetli şekilde kınıyoruz. Tepkimizi ve beklentimizi İsveç makamlarına ilettik. Somut adım atmaları hukukun ve yaptığımız anlaşmanın gereğidir." ifadesine yer verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İsveç'in başkenti Stockholm'de, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin provokasyonlarına ilişkin, "Sarı torbalara itiraz edenler, İsveç'te terörün hain yüzüyle tekrar karşılaşmıştır. Dünyadaki terör örgütlerini de dize getireceğiz derken bunu kastetmiştik." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisinin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı, binanın önündeki direğe asmasına tepki gösterdi.

Soylu, şunları kaydetti:

"Terör örgütleri zehirli yılan gibidir aynı çuvala gireni sokar. Sarı torbalara itiraz edenler, İsveç'te terörün hain yüzüyle tekrar karşılaşmıştır. Dünyadaki terör örgütlerini de dize getireceğiz derken bunu kastetmiştik. Alışacaklar, Recep Tayyip Erdoğan bir dünya gerçeğidir."

BAKAN AKAR'DAN TEPKİ

Görüntülere tepki gösteren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "NATO'ya girmek isteyen bir ülkede, 70 yıllık NATO üyesi bir ülkenin Cumhurbaşkanı'na karşı yapılan iğrenç eylemi şiddetle kınıyor, İsveç'i derhâl tedbir almaya davet ediyoruz." dedi.

AK PARTİ'DEN İLK TEPKİ

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla olaylara büyük tepki gösterdi. Kurtulmuş, "İsveç'de gerçekleştirilen çirkin gösteri yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı değil tüm Türkiye'ye karşı yapılmış bir saldırıdır. Bu yapılan alçaklık da buna seyirci kalınması da asla kabul edilemez. Türkiye'nin NATO'ya girmek isteyen ülkelerin terör örgütlerine müsade etmemesi konusundaki hassasiyetinin de ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

'BUNA İZİN VERENLER DE YAPANLAR KADAR SORUMLUDUR'

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş şu açıklamlarda bulundu: Cumhurbaşkanı'na karşı açık bir saldırıdır. Buna izin verenler de yapanlar kadar sorumludur. Hassasiyetimizin ne kadar yerinde olduğunu gösteren bir görüntü. Herhalde İsveçli yetkiler bu görüntüden sonra harekete geçecektir. Sorumlular mutlaka hesap vermeli.

Türkiye'nin şu anki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Halkın oylarıyla seçilmiş şu anda dünyanın en önemli siyasi figürlerinden biridir. Böyle bir görüntü çirkin bir saldırıdır. Bu bizin İsveç'in NATO'ya girme yönündeki hassasiyetimizin ne kadar doğru olduğunun kanıtıdır. Bu kadar ağır bedel ödemiş Türkiye'nin hassasiyetlerine dirayet etmeleri lazımdı. Umarım İsveç, bu görüntülerin ardından gereğini yerine getirir, sorumlular yargı önüne çıkartılır.

Temaslar, görüşmeler yapılır ama önemli olan Türkiye uyarı yapmadan müdahale edilmesidir. Böyle açık bir saldırının müsamaha gösterilmemelidir. Bu İsveç'in kendi demokrasisi bakımından yanlıştır.

Daha önceki seçim öncesinde de Avrupa'nın başkentlerinde bu tarz grupların eylemler yaptıklarını biliyoruz. Bu hazımsızlıktır. Erdoğan ve Türkiye'nin dünyadaki siyasal başarısına yönelik bir hazımsızlıktır.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin provokasyonlarına ilişkin, "Terör nerede olursa olsun şiddetle kınıyoruz, nefretle kınıyoruz. Elbette ki Türkiye muhatap ülkeden, buna müsamaha gösteren ülkeden bunun hesabını hukuk ölçüleri içerisinde soracaktır." ifadelerini kullandı.

Yazıcı, yaptığı açıklamada, Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisinin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı, binanın önündeki direğe asmasına tepki gösterdi.

Eylemi, "çok alçakça bir gösteri" olarak niteleyen Yazıcı, "PKK, dünyada bilinen ve yıllardır Türkiye'nin mücadele ettiği, Türkiye'nin güvenliğini, özgürlük alanlarını ihlal eden bir eylem grubu ama böylesi bir eylemi İsveç gibi Avrupa'nın medeni sayılan ülkesinde icra ediliyor olması çok ilginç. İsveç'in bunu çok iyi analiz etmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Yazıcı, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliği konusunda, PKK'ya hamilik yapmış olması dolayısıyla rezerv koymasının ne denli haklı olduğunu da bu eylem ortaya koyuyor, gösteriyor. Bunu elbette ki İsveç Hükümeti çok iyi analiz etmeli ve toprakların üzerinde hak ve özgürlüklerin ölçülü olarak kullanılmasını gözetmek suretiyle uluslararası hukukun, uluslararası diplomasi hukukunun gerektirdiği önlemleri de almakla yükümlüdür diye düşünüyorum. Bir de tabii ki Türkiye'nin birliği, bütünlüğü önemlidir. Türkiye'nin değerleri önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı AK Parti Genel Başkanı olmakla birlikte, Türkiye Cumhuriyetini temsil eden bir kişiliktir, bir makamdır, en önemli bir makamdır. Dolayısıyla, bu eyleme karşı ülkemizdeki bütün grupların iktidarıyla, muhalefetiyle ne tür tepki verecekleri, bana göre ülkemizdeki değerlere sahip çıkma açısından son derece önemlidir, bunu da gözlemleyeceğiz göreceğiz. Terör nerede olursa olsun şiddetle kınıyoruz, nefretle kınıyoruz. Ve elbette ki Türkiye muhatap ülkeden, buna müsamaha gösteren ülkeden bunun hesabını hukuk ölçüleri içerisinde soracaktır."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, konuya ilişkin A Haber'e açıklamalarda bulundu. Dağ açıklamalarında; "Muhalefetimiz de böyle bir meselede tepki koymalı" ifadelerini kullandı.

İSVEÇ'TEN AÇIKLAMA: "YAPILANLAR İĞRENÇ"

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin başkent Stockholm'de belediye binası önündeki provokasyonuna, "iğrenç" nitelendirmesiyle tepki gösterdi.

Billström, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Halk tarafından seçilmiş bir devlet başkanını, belediye binası önünde asıyormuş gibi tasvir etmek iğrençliktir." ifadelerini kullandı.

İsveç Dışişleri Bakanı, İsveç hükümetinin, siyasi konularda açık tartışmaları desteklediğini ancak siyasi temsilcilere yönelik nefret söylemlerinden uzak durduğunu da vurguladı.







İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Dışişleri Bakanı Billström'ün tweetine cevap verdi. "İsveç makamlarını daha fazla gecikmeden terör örgütlerine karşı gerekli adımları atmaya çağırıyoruz." diyen Altun, "İsveç'te terör örgütü PKK'nın üyeleri tarafından Türkiye'nin ve demokratik olarak seçilmiş cumhurbaşkanının hedef alınmasını en güçlü şekilde kınıyoruz. İsveç makamlarını daha fazla gecikmeden terör örgütlerine karşı gerekli adımları atmaya çağırıyoruz." şeklinde paylaşımda bulundu.



SÖZÜNÜZÜ TUTUN

İsveç, Türkiye'nin 70 yıldır üyesi olduğu NATO'ya girmek istiyorsa Madrid'de verdiği sözleri tutması gerektiğini belirten Altun, "Bu konuda Türkiye'nin herhangi bir taviz vermesini beklemek beyhude olacaktır. PKK terör örgütünün Stockholm'de İsveç hükümetine bu şekilde meydan okuması, İsveçli yetkililerin son günlerde iddia ettikleri gibi terörle mücadelede gerekli adımları atmadığının kanıtıdır." dedi.

KURTULUŞ: "AÇIKLAMALAR YETERLİ DEĞİL"

İsveç Dışişleri Bakanı'nın verdiği tepkinin yeterli olmadığını ifade eden AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "İsveç Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları yeterli değil. Bu sadece Başkan Erdoğan'a değil Türk halkına yapılmıştı." dedi.

"EYLEMİ YAPILANLAR HUKUK ÖNÜNE ÇIKARILMALIDIR"

Paris'te yaşananların İsveç için bir örnek olması gerektiğini belirten AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "İsveç'teki eylemi yapanlar hukuk önüne çıkarılmalıdır." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE SÖZÜNÜ TUTMAYAN İSVEÇ'E VİZE VERMEYECEKTİR"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Teröristlere müdahale edilmesi gerekikren izlediler. İsveç hükümeti Türkiye'ye verdiği taahhütlere uymuyor. İsveç'i verdiği sözü tutmaya davet ediyorum. Türkiye sözünü tutmayan İsveç'e vize vermeyecektir." dedi.

İsveç'i teröristleri yargı önüne çıkarmaya davet eden Bozdağ, "İsveç destek verse de vermese de terörle mücadele sürecek. İsveç'i teröristleri yargı önüne çıkarmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.



SKANDALA TEPKİLER YÜKSELDİ

Rezil görüntülere sosyal medyada tepkiler yükseldi. İsveç'in gereken adımları atarak teröristleri Türkiye'ye iade etmesi gerektiğine dikkat çekilirken aksi halde NATO'yu unutması gerektiği belirtildi.

İşte o tepkilerden bazıları;

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İsveç'in başkenti Stockholm'de, terör örgütü YPG/PKK destekçilerinin provokasyonlarına ilişkin, "Bu saldırı sadece Sayın Cumhurbaşkanımıza değil Türkiye ve Türk milletine saldırıdır. Bu terör eylemine müsaade eden İsveç Hükümeti'ni kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü YPG/PKK destekçisinin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı, binanın önündeki direğe asmasına tepki gösterdi.

Bakan Bozdağ, şunları kaydetti:

"İsveç'in başkenti Stockholm'de bölücü terör örgütü teröristlerinin Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik alçakça saldırısını lanetliyorum. Bu saldırı sadece Sayın Cumhurbaşkanımıza değil Türkiye ve Türk milletine saldırıdır. Bu terör eylemine müsaade eden İsveç Hükümeti'ni kınıyorum."

İSVEÇ BAŞBAKANI KRISTERSSON'UN GERİ ADIMI

Teröristlere kol kanat geren İsveç'in Başbakanı Ulf Kristersson geçtiğimiz günlerde "Türkiye'nin tüm taleplerini karşılayamayız." dedi. Ancak kısa süre sonra Kristersson geri adım attı.

Kristersson, 'Türkiye'nin taleplerini Stockholm'ün 'karşılayamayacağı' yönündeki açıklamasının yanlış anlaşıldığını ifade etti. Kristersson, Türkiye'nin sınır dışı edilmesini istediği kişilerle ilgili yerel mahkeme kararlarının ardından "hareket alanlarının kalmadığını" ima etmek istediği mesajını verdi.

"YANLIŞ ANLAŞILDIM"

NATO kararının Ankara'ya bağlı olduğunu dile getiren Kristersson, "Türkiye, yapacağımızı söylediğimiz şeyi yaptığımızı teyit ediyor ama yapamayacağımız ya da vermek istemediğimiz şeyleri istediklerini de söylüyor." dedi.

Kristersson, gazetecilere son açıklamasında, bu sözlerinin "yanlış anlaşıldığını" savunarak ifadelerinde bu kez farklı bir dil kullandı.

"KENDİ İÇ KARARLARINI VERMELERİNE SAYGIMIZ SONSUZ"

"Türkiye için söz verdiğimiz şeyi tam olarak yaptığımızı gösterdik." iddiasında bulunan Kristersson şöyle konuştu:

"Bu, temelde çok iyi gidiyor. Türkiye'nin de bunu görüşmelerimizde teyit ettiğini düşünüyorum. Türkiye'nin ve diğer 30 NATO ülkesinin onaylayıp onaylamama konusunda kendi iç kararlarını vermelerine saygımız sonsuz."

Sürecin şimdiye kadar hızlı ilerlediğini belirten İsveç Başbakanı, "Ülkelerden çok güçlü destek hissediyoruz." diye ekledi.

Ulf Kristersson, "Türkiye'nin İsveç'ten iadesini istediği kişilerin isimlerini verdiğini söyledim. Bununla ilgili İsveç mevzuatının böyle olduğu biliniyor, çok açık. Bu kararları mahkemeler veriyor. Bunu hükümetin değiştirmesi için bir alan yok." dedi.

FETÖ'CÜ TERÖRİST BÜLENT KENEŞ'İ DE İADE ETMEDİLER!

Öte yandan İsveç mahkemesi geçen hafta, Başkan Erdoğan tarafından bizzat iadesi istenen Bülent Keneş'in iadesini engellemişti.

Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi Macaristan, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğini henüz onaylamayan iki NATO üyesi ülke konumunda bulunuyor. İsveç'in bu skandal tavırları üyeliğin Türkiye tarafından uzun bir süre daha onaylanmayacağını gösteriyor!

3'LÜ MUHTIRA İMZALANMIŞTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç eski Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in katıldığı dörtlü görüşmenin ardından Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında "Üçlü Muhtıra" imzalanmıştı.

Muhtırada İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK/YPG'ye destek vermeyeceği taahhüt edildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Muhtıra sonra İsveç ve Finlandiya'nın tavrına göre hareket edileceği gerekirse veto hamlesinin yapılabileceği mesajını vermişti.