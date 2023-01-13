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Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama

Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama
13.01.2023 11:50

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Son dakika haberleri... Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Şanlıurfa merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

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