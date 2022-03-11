"İstemeden ayrıldılar" Hande Erçel Kerem Bürsin çifti neden ayrıldı? Kerem ne yapsa olmamış...

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in ayrılık nedeni ortaya çıktı! Kerem ne yapsa olmadı! Tolga Sarıtaş, Burak Serdar Şanal, Mehmet Dinçerler, Ekin Mert Daymaz, Murat Dalkılıç derken Hande'nin son aşkı Kerem Bürsin olmuştu. 28 yaşındaki Hande, oyunculuğu ve yıllar içindeki değişimi kadar aşk hayatıyla da gündemden düşmüyor. Aynı projede yer alırken başlayan aşk sessiz sedasız bitti. Hande ve Kerem'in ayrılık nedeni ise merak ediliyordu. İşte geçtiğimiz günlerde fotoğrafları silip sosyal medyadan da birbirlerini takip etmeyi bırakan Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in ayrılma nedeni hakkında ortaya atılan o iddia...