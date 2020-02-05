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  • Son Güncelleme: 05.02.2020 20:44

Son dakika: ’de pistten çıkan uçakta yaralananlar hastaneye getirildi

Son dakika haberi! Havalimanı’nda bir yolcu uçağı pistten çıktı. Olayda 52 kişinin yaralandığı öğrenilirken, yaralıların bazıları Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

Uçak kazasında yaralananlar hastaneye getirildi
Havalimanı'nda bir yolcu uçağı pistten çıktı. Olayda 52 kişinin yaralandığı öğrenilirken, yaralıların bazıları Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.



Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı, iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak toprak zemine kaydı. Uçağın parçalandığı da yolcular ve mürettebat tahliye edilirken, olayda yaralanan 52 kişi hastanelere sevk edildi.




Yaralılardan bazıları da Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine ambulans ile getirildi. Yaralılara burada sağlık ekipleri tarafından hızla müdahalede bulunuldu.

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