İzmir-İstanbul seferini yapan uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş yaptıktan sonra pistten çıkmasının ardından olay yerine gitmeye çalışan polis aracı kaza yaptı. Kazada 5 özel harekat polisinin yaralandığı öğrenildi.



Pegasus Havayolları'na ait İzmir-İstanbul seferini yapan uçağın iniş yaptıktan sonra pistten çıktı. 3'e bölünen uçağın bulunduğu bölgeye gitmeye çalışan özel harekat polislerini taşıyan araç kaza yaptı. Havalimanı içinde gerçekleşen kazada 5 polis yaralandı. Hastaneye kaldırılan polislerin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.