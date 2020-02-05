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  • 05.02.2020 20:42
  • Son Güncelleme: 05.02.2020 20:42

Uçak sına giden havalimanı içerisinde kaza yaptı: 5 özel harekat polisi yaralandı

İzmir-İstanbul seferini yapan uçak Havalimanı'nda iniş yaptıktan sonra pistten çıkmasının ardından olay yerine gitmeye çalışan yaptı. Kazada 5 özel harekat  polisinin yaralandığı öğrenildi.

Uçak kazasına giden polis aracı kaza yaptı

İzmir-İstanbul seferini yapan uçak Havalimanı'nda iniş yaptıktan sonra pistten çıkmasının ardından olay yerine gitmeye çalışan yaptı. Kazada 5 özel harekat polisinin yaralandığı öğrenildi.

Pegasus Havayolları'na ait İzmir-İstanbul seferini yapan uçağın iniş yaptıktan sonra pistten çıktı. 3'e bölünen uçağın bulunduğu bölgeye gitmeye çalışan özel harekat polislerini taşıyan araç kaza yaptı. Havalimanı içinde gerçekleşen kazada 5 polis yaralandı. Hastaneye kaldırılan polislerin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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