İşte en geç cuma günü başlaması planlanan aşılamanın detayları ve Türkiye’nin aşı takvimi

Son dakika haberi... Türkiye'nin koronavirüsla mücadelesi sürüyor. Aşı gelişmeleri tüm vatandaşlarca yakından takip ediliyor. Çin’den getirilen 3 milyon doz aşı, uygulanacakları adreslere özel TIR’larla nakledildi. Hastanelerde aşı odaları hazırlandı, 3’er kişilik ekipler oluşturuldu. İşte Türkiye’nin aşı takvimi ve en geç cuma günü başlaması planlanan aşılamanın detayları.

Faz-3 çalışmalarıyla paralel olarak, 30 Aralık 2020'de Çin'den Türkiye'ye getirilen 3 milyon doz aşının analizleri hemen başlatılmıştı. Başkan Erdoğan da aşılamaların yarın ya da cuma günü başlayacağını duyurdu. Aşıya dair son gelişmeler A Haber canlı yayınınde aktarıldı.



'AŞILA' YAZ 2023'E SMS AT

Peki aşılanıp aşılanmayacağımızı ya da sıranın bize geldiğini nasıl öğreneceğiz? İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, vatandaşların koronavirüs aşısı olup olmayacaklarını E-Nabız sisteminden ya da 2023'e 'Aşıla' yazıp SMS atarak öğrenebileceklerini söyledi. Memişoğlu ayrıca hastaneye gelemeyen vatandaşların evlerine gidilerek aşı yapılacağını da belirtti.

BİRİ HEKİM 3'ER KİŞİLİK EKİP

Kamu ve özel tüm hastanelerde aşı odaları da hazırlandı. Bu odalara aşı yapılacak vatandaşlar birer birer alınacak. Biri hekim olmak üzere 3'er kişilik de sağlık ekibi oluşturulacak. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Türkiye'de, her gün yaklaşık 1.5 milyon kişiye kadar aşı yapabilme kapasitesi bulunduğunu belirterek "Aşılama ekiplerinin üç kişiden oluşması öngörülüyor. 3 kişilik bir ekip günde 200'ün biraz üzerindeki kişiye aşılama yapabilir. Böyle yapıldığı zaman da günde 1.5 milyon civarında kişiye aşı yapılabilecek gibi görünüyor" diye konuştu.

4 AŞAMALI AŞI TAKVİMİ

1- SAĞLIKÇILAR: Belirlenen takvime göre koronavirüs aşıları öncelikle sağlık personeline yapılacak. Türkiye'de kamuda, üniversitede ve özel hastanelerde toplam 1 milyon 119 bin 886 sağlık personeli bulunuyor. İlk etapta 3 milyon doz aşının yarısı, 28 gün sonra da diğer yarısı sağlık personeline uygulanacak. Bu da 2 milyon 239 bin 772 doz aşı demek.

2- 65 YAŞ ÜSTÜ VE KRONİK HASTALAR: Geriye kalan 760 bin 228 doz aşının ise toplam 380 bin 114 kronik rahatsızlığı bulunan 65 yaş üstü vatandaşa uygulanması planlanıyor. Ancak ilk dozlar yapıldıktan sonra Çin'den sipariş edilen diğer 47 milyon doz aşının ülkeye peyderpey ulaşması durumunda, sağlık personeli ikinci dozu almadan, geriye kalan 65 yaş üstü ve riskli gruplar aşılanmaya başlayacak.

3- RİSKLİ ORTAMDA ÇALIŞANLAR: Daha sonra toplumda yüksek riskli ortamlarda, kritik işlerde çalışanların aşılanması düşünülüyor. Bunlar arasında askerler, polisler, adliye ve yargı hizmetlerinde çalışanlar, öğretmenler, akademik personel, gıda sektöründe çalışanlar, toplum için lojistik öneme sahip yerlerde çalışanlar (belediye hizmetleri, elektrik, su, çöp toplama, itfaiye, kargo görevlileri) bulunuyor.

4- DİĞER VATANDAŞLAR: Daha sonraki planlamada 50 ile 64 yaş arası kronik hastalığı olanlar ve 50-64 yaş arası diğer kişiler bulunacak ve giderek 50 yaş altı kronik hastalığı olanlar, 18-49 yaş arası genç yetişkinler aşılanacak. Topluma aşı uygulaması ağırlıklı olarak aile sağlığı merkezlerinde yapılacak.

İŞTE BU ODALARDA YAPILACAK

Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz günlerde 81 ilin il sağlık müdürlüğüne resmi bir yazı göndererek hastanelerde aşı uygulama odalarının oluşturulmasını istemişti. 1625 yataklı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile bu hastaneye bağlı Feriha Öz Acil Durum Hastanesi ve Çekmeköy Devlet Hastanesi'nde de 3 alanda toplam 25 aşı uygulama odası kuruldu. Odalarda aşıları 2-8 derece arasında saklayacak dolaplar bulunuyor. Aşı taşıma araçları ile çantalar da odalarda olan diğer ekipmanlar. Bu araçlar aşıları 24 saat, çantalar ise 6 saat koruyor. Böylece aşılar kolayca nakledilebiliyor. Odalarda aşının yapılacağı sedye ile tıbbi ekipmanın yanı sıra bir de lavabo var. Aşı için hastaneye randevuyla gelenler diğer hastalarla temas etmeden ayrı bir kapıdan girecek. Vatandaşlar teker teker doktor muayenesine tabi tutulacak. Aşıya engel bir durum olmadığı tespit edildikten sonra aşılama yapılacak. Aşısı yapılan her vatandaş bekleme alanında 15 dakika gözetim altında tutulacak.

GÜNDE 1500 KİŞİ

Her aşı uygulama odasında bir hemşirenin, her 10 oda için de bir doktorun görevlendirildiğini söyleyen Başhekim Doç. Dr. Nurettin Yiyit, "Her odada günde 60 kişiye aşı yapılacak. Bu da günlük 1500 kişiye aşı yapılması anlamına geliyor. Aşılama için hazırlıklarımızı tamamladık" dedi.

KAYITLARI 'AŞILA' TUTACAK

Sağlık Bakanlığı COVID-19 aşı uygulaması kayıtlarının "AŞILA" mobil uygulaması üzerinden tutulacağını açıkladı. Buna göre önce 'AŞILA' mobil uygulaması üzerinden aşının uygunluğu kontrol edilecek, karekodu okutularak kaydı tamamlandıktan sonra aşı yapılacak.