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Cebinizdeki İsrail casusuna dikkat! Pegasus yazılımı bilgilerinizi böyle ele geçiriyor

Cebinizdeki İsrail casusuna dikkat! Pegasus yazılımı bilgilerinizi böyle ele geçiriyor
13.01.2021 09:36
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WhatsApp'ın veri toplama talebi, "Cebimizdeki yazılımlara ne kadar güvenmeliyiz?" sorusunu yeniden gündeme getirdi. İsrail merkezli bir şirket tarafından üretilen Pegasus isimli casus yazılım tek bir tıklama bile gerektirmeden telefonlara sızabiliyor. Yazılım, telefon kullanıcısının mikrofon ve kamerasını bile kontrol edebiliyor. Çoğu Al Jazeera’da görev yapan onlarca gazetecinin iPhone marka telefonlarının, “Pegasus” adlı İsrail yapımı gelişmiş bir casus yazılımı kullanılarak “hacklendiği” açıklanmıştı. Peki cebimizdeki casus Pegasus başka hangi riskleri beraberinde getiriyor? Ayrıntılar A Haber'de ele alındı.


WhatsApp'ın tartışmalara yol açan yeni güncellemesi casus yazılımları da yeniden gündeme getirdi. İsrail merkezli NSO grubunun Pegasus olarak da bilinen casus yazılımla çok sayıda gazeteci, avukat ve insan hakları savunucusunun telefonunu hacklediği ortaya çıkmıştı.

MİKROFON VE KAMERANIZI KONTROL EDİYOR
Peki casus yazılım nasıl çalışıyor? Yazılım sayesinde telefon kullanıcısının kişisel bilgileriyle konumu izlenip mikrofon ve kamerası kontrol ediliyor. Üstelik yazılımın devreye girmesi için telefon sahibinin herhangi bir linke tıklamasına bile gerek yok. Gönderilen tek bir mesajla casus yazılım otomatik olarak telefona yükleniyor.

İsrail'in NSO şirketiyse yazılımın devletler tarafından sadece yasa dışı faaliyet yürüten kişileri dinlemek için kullanıldığı ileri sürülüyor. 2019'da WhatsApp 1400 kişinini telefonlarını hedef alan siber saldırı nedeniyle NSO gruba dava açmıştı. Uluslararası AF Örgütü de açtığı davada şirketin yazılım ihracatı ruhsatını iptal etmesini istemişti.

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