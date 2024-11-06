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İşte DEM Parti'nin gerçek yüzü! Özgür Özel'in
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İşte DEM Parti'nin gerçek yüzü! Özgür Özel'in "TUSAŞ'a terör saldırısı" sözünü duyan Devrim Demir'in ayarı kaçtı!

Giriş Tarihi: 06 Kasım 2024 00:26 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2024 00:26

Terörle arasına mesafe koyamayan DEM Partili belediyelere 'Esenyurt' tarifesi uygulandı. DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan görevden alındı. Kararın ardından siyasi istismar için Mardin'e koşan ve DEM'liler için miting yapan Özgür Özel'in konuşma yaptığı sırada yanında bulunan DEM'li Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Devrim Demir'in surat ifadesi dikkat çekti. Özgür Özel'in "TUSAŞ'a terör saldırısı" sözünü kullandığı anda Devrim Demir'in kafasını çevirdiği ve dişlerini sıktığı görüldü.

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