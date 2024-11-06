SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Dargeçit'te kaza: 3 ölü!
Haberler Haber Videoları

Dargeçit'te kaza: 3 ölü!

Giriş Tarihi: 06 Kasım 2024 15:24 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2024 15:24

Mardin'in Dargeçit ilçesinde hafif ticari aracın takla attığı feci kazada 1'i bebek 5 kişi yaralanırken 3 kişi hayatını kaybetti.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde hafif ticari aracın takla attığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Çatalan Mahallesi yakınında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 34 CCT 509 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak takla attı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Halime Tan, Eyüp Tan ve Hatice Tan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada Ö.E. (23), F.E. (60), H.E. (27), V.E. (15) ve 5 aylık bir bebek yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Ö.E. ile F.E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SIRADAKİ VİDEO
Husumetlisine aracıyla çarpıp kaçtı!
06.11.2024Çarşamba
Gaziantep'te dehşet: Kaçırdıkları lise öğrencisi Dilan Bayır'ı inşaattan attılar
06.11.2024Çarşamba
Ağrı’da DEAŞ operasyonu!
06.11.2024Çarşamba
Başkan Erdoğan'dan Trump'a tebrik!
06.11.2024Çarşamba
Hava aracı ormanlık alana düştü!
06.11.2024Çarşamba
Bunlar da Var
İşte DEM Parti’nin gerçek yüzü! Özgür Özel’in TUSAŞ’a terör saldırısı sözünü duyan Devrim Demir’in ayarı kaçtı! 00:23
Özgür Özel'in "TUSAŞ'a terör saldırısı" sözünü duyan Devrim Demir'in ayarı kaçtı!
06.11.2024Çarşamba
VİDEO: Wanda Nara’dan Icardi’yi pes ettiren gol! Canlı yayında L-Gante ile öpüştü! 00:11
Wanda Nara'dan Icardi'yi pes ettiren gol!
05.11.2024Salı
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? | 5 Kasım 2024 02:21
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? | 5 Kasım 2024
05.11.2024Salı
Şırnak’ta 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı 02:29
Şırnak'ta 2 otomobil çarpıştı
05.11.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA