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İşte CIA ajanı Henri Barkey ile buluşan CHP'li: CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan

İşte CIA ajanı Henri Barkey ile buluşan CHP'li: CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan
14.12.2021 10:55

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda konuştu. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ın, Henri Barkey'le görüştüğüne ilişkin iddiasını hatırlatan Çavuşoğlu, iddia sahibinin, iddiasını ispatlamakla mükellef olduğunu söyledi, "Büyükelçimiz, Henri Barkey'le görüşmemiştir. Peki, bu Henri Barkey'le görüşen kim biliyor musunuz? Sürekli görüşen kim? CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan" dedi. Peki kim bu Yurter Özcan? Sır görüşmeler nasıl gerçekleşti? CHP'nin ABD temsilcisinin FETÖ bağlantıları neler? İşte detaylar.

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