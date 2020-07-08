Şile'de merkezde gün boyu su kesintileri sürüyor, bazı mahalle ve köylerde ise bir haftadır su verilmiyor. Vatandaşlar İSKİ tankerinden ve çeşmelerden bidonlara su doldurmak zorunda. Su sıkıntısının en çok yaşandığı Alacalı köyünde vatandaşlar başlarına ilk defa böyle bir sıkıntı gelince su deposu taktırmak için sıraya girdi. Su kesintisinin sebebi ise susuzluk değil, seçim den sonra Şile'de işçileri değişen İSKİ'den kaynaklı. İddiaya göre; arıtmadan gelen su depoda birikiyor. Depoda biriken su da hem merkeze hem de köylere pompalanıyor. Daha önce burada çalışan işçiler suyun ne zaman dolup boşalacağını, basıncın ne zaman düşeceğini hesap edebildikleri için sıkıntı minimum seviyede yaşanıyordu. Su kesintileri hafta içleri belirli saatlerde haber verilerek yapılıyordu. Ancak CHP 'li İBB seçimin ardından buradaki çalışanların yerini değiştirdi. Yeni gelen çalışanlar ise iş bilmezliklerinden dolayı su basıncını ayarlayamadıkları için Şile halkı susuz kaldı. Yazın ortasında pandemi sürecinde susuz kalan vatandaşlar mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesini talep ediyor.Hiç böyle bir şey olmazdı. Salgın zamanı olacak iş mi? Şimdi tankerlerle getiriyorlar suyu. Tankerle bu salgında ne kadar temizlik olur. Kaçıncı yüzyıldayız? Su olan bir yerde su kesiliyor. Bunu nasıl beceriyorlar? Çünkü işi bilmeyen adamları oraya koydular. Yıllardır su kesilmeyen yerde su da kesilir.Daha önceden olmuyordu. Olsa bile sıkıntı çekmeye kalmadan düzeliyordu. Susuz yaşam olur mu? Hele ki böyle salgın zamanı. Ne yapsak elimizi yıkama ihtiyacı duyuyoruz. Bu kadar su bolluğu olan yerde yaşadıklarımıza bak. İş bilmeyen adamları suyun başında tutarsanız olacağı bu.Ben kahve işletiyorum. Çay yapmaya çeşmeye damacanalarla suya gidiyoruz. Tankerler geliyor. Su sabah bir saat geldi yine gitti 5-6 gündür böyle. Resmen eziyet çekiyoruz. Yıllardır böyle bir şey olmaz burada.Eskiden kesilen su bir iki saat sonra gelirdi. Depoda su boşalsa dahi basınç düşmesin diye tankerlerle depoya su takviye ederlerdi. Şimdi su deposu nedir bilmeyen köyde 2 tonluk depo taktırmak için millet sıraya girdi.Bu çeşmeleri zamanında rahmetli babamlar yapmıştı. Şimdi bunlar sayesinde su dolduruyoruz. Burası yukarıda olduğu için basınç sıkıntısı var. İşi bilen adamları sen yerinden edersen böyle susuz kalırız. Konu tamamen bununla alakalı. İş bilmiyorsanız bırakın.

80 YAŞINDAKİ ŞEVKET AMCAYA SU TAŞITMAYA UTANMIYOR MUSUNUZ?

Şevket Orhangazi (80): Bir haftadır su taşıyorum çeşmeden. Pompada sıkıntı var diyorlar. Varsa sıkıntı çözeceksin. Ben mi düzelteceğim? Bunlar beceremiyorlar. Bu yaşta çektiğimiz rezilliğe bak. Su taşıyoruz bu devirde. Önceden fazla sürmezdi. Düzelirdi. 80 yıldır buradayım. Bu kadar uzun sıkıntı çektiğimi hatırlamıyorum.

İBB'YE 6 KRİTİK SORU

PROF. Dr. Mehmet Emin Birpınar konuyla ilgili şu soruları sordu:

1 Şile'ye 1994'te 11 bin metreküp kapasiteli içme suyu tesisi kuruldu mu?

2 İBB, 2010'da Bıçkıdere ve Ağva'ya 8 bin ve 17 bin m3 kapasiteli iki ayrı tesis kazandırdı mı?

3 İSKİ eski yönetimi tarafından Darlık Barajı yanına 20 bin metreküp kapasiteli arıtma tesisi projesi hazırlanarak inşaata başlandı mı? 2019 sonunda tamamlanması planlanlanan proöeyle ilgili yeni yönetim ne yaptı?

4 İSKİ'nin yeni yönetimi bu projeyi gereksiz bulup iptal ettiği doğru mudur? Projeden membran teknolojisini çıkartıldığı ve inşaatı yarım bıraktırılarak ilçe merkezinde 1994'te yapılan tesisin yanına taşıma kararı alındığı doğru mudur?

5 2018 Temmuz ayında yer teslimi yapılarak inşaatına başlanan 20 bin metreküplük Darlık İçmesuyu Arıtma Tesisi hizmete alınacakken inşaatı durdurulup, arıtma teknolojisi değiştirilmeye çalışıldı mı? Başlanmış inşaat yüzde 40'da iken yeri değiştirildi mi?

6 Tesisinin inşaatı 2019 yılı sonunda bitmesi gerekirken, yaptığınız yer değişikliği nedeniyle mi gecikme yaşandı?

