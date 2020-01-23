İşte Başkan Erdoğan'ın kara kutu Enver Altaylı hakkındaki o sözleri 23.01.2020 12:56

Başkan Erdoğan, 2018 yılında Merkel ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında bir Alman gazetecinin sorusu üzerine "Siz Enver Altaylı'yı tanır, geçmişinde neler olduğunu bilir misiniz?" şeklinde Altaylı'nın ihanetlerine dikkat çekmişti. İşte o anlar...

FETÖ'den tutuklu eski Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu Enver Altaylı hakkında hazırlanan iddianamede, Altaylı'nın devletin gizli bilgilerini CIA'e verdiği, ülkede kaos ortamı oluşturacak nitelikte faaliyetler yürüttüğü bilgileri yer aldı.

ERDOĞAN-MERKEL GÖRÜŞMESİNDE ADI GEÇMİŞTİ

2018 yılında bir Alman gazeteci Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Enver Altaylı Türkiye'de de tanınan biri. 14 aydır iddianame olmadan tutuklu. Siz de dindar bir insansınız. Merhamet duygusundan hareket ederek, böyle bir insanın tahliye olması makul olmaz mıdır?' sorusunu yöneltmişti.

Bunun üzerine Erdoğan da "Acaba ben sorsam Enver Altaylı'yı tanır mısınız diye. Geçmişinde bu kişinin neler olduğunu bilir misiniz diye. Türkiye'nin istihbarat sistemi içinde de dolaylı olarak yer aldığını bilir misiniz diye sorsam acaba siz bilir misiniz? Bu istihbarat sisteminde ne gibi işlevler görmüş? Türk yargısı bu kişiyi acaba niçin tutuklamış? Onun için biz yargıya saygı duymak zorundayız.' diye cevap vererek Altaylı'nın kirli oyunlarına dikat çekmişti.